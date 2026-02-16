Сезон затмений февраля-марта 2026: какие кардинальные изменения ожидают каждый знак зодиака

Начало 2026 года было астрологически хаотичным, что усилится первым сезоном затмений этого года. Затмения знаменуют собой монументальные личные и коллективные события, которые полностью перепишут историю. Отдельные люди могут увидеть радикальные изменения в своей жизни.

Чего можно ожидать от сезона затмений Водолей – Дева в 2026 году, в зависимости от вашего знака зодиака, расскажет OBOZ.UA.

Затмения Водолея и Девы принесут монументальные изменения, которые зададут тон на остаток 2026 года и даже в начале 2027 года. Некоторые знаки зодиака почувствуют влияние на свою любовную жизнь или карьеру, тогда как другие переживут беспрецедентный личный опыт и внутренние изменения. Независимо от вашего знака зодиака, каждый почувствует длительные последствия этого сезона затмений.

Хронология сезона затмений

17 февраля 2026 года: кольцеобразное солнечное затмение во время новолуния в Водолее.

3 марта 2025 года: полное лунное затмение в полнолуние в созвездии Девы.

Гороскоп для каждого знака зодиака на период затмений

Овен

Затмение Водолея будет побуждать вас с нетерпением ждать новых дружеских отношений и возможностей для общения в течение следующих шести месяцев. У вас даже может быть шанс построить сообщество вокруг ваших стремлений, мечтаний или надежд. Однако затмение Девы спросит вас, можете ли вы найти время для этих желаний. Размышляя о последних шести месяцах, вы можете осознать, что до затмения Девы пришло время серьезно изменить образ жизни. Откорректируйте свой график, чтобы найти время для новых приоритетов, кроме ваших установленных обязанностей.

Телец

Судьбоносные изменения повлияют на вашу карьеру во время затмения Водолея. Новый шестимесячный цикл затмений будет побуждать вас работать усерднее, чем когда-либо прежде. Вы можете почувствовать мотивацию для новой цели, которой отчаянно хотите достичь, поскольку это выделит вас среди других профессионалов. Хотя это захватывающе, затмение Девы может означать конец веселого или романтического периода. У вас может не быть столько времени на свидания, хобби и другие приятные развлечения после затмения Девы, если вы больше озабочены тем, чего можете достичь на своем карьерном пути.

Близнецы

Затмение Водолея знаменует начало нового путешествия, которое, вероятно, подтолкнет вас к уникальным впечатлениям, неожиданным учителям и непредвиденным местам назначения. Ожидайте, что в течение следующих шести месяцев вы пойдете менее проторенным путем, поэтому войдите в этот цикл затмений с открытым умом. Сначала это может показаться суетливым, но затмение Девы подтвердит, что вы более чем готовы к следующей главе. Вы уже несколько месяцев работали над своим психическим здоровьем за закрытыми дверями, что станет очевидным благодаря затмению Девы. Пусть это затмение Девы смоет ваши заботы, когда вы отправляетесь в назначенное духовное путешествие.

Рак

Вы уже знаете, во что хотите инвестировать, но не можете сделать это самостоятельно. Деловой партнер, любимый или близкий компаньон имеет необходимые вам ресурсы; однако, обратиться за помощью или советом нелегко. К счастью, во время затмения Девы вы можете точно знать, что сказать и как представить этот драгоценный запрос. Дух может послать вам знаки, загрузки или подтверждения того, что сейчас самое время высказаться. Не сомневайтесь в своей интуиции, если вы твердо убеждены в своей речи.

Лев

Лев, на вашем пути могут появиться неожиданные обязательства. Будьте открыты к партнерству с кем-то новым, поскольку затмение Водолея провоцирует непредвиденные изменения в ваших отношениях и договоренностях. В течение следующих шести месяцев появятся судьбоносные, но беспрецедентные партнеры, контракты и предложения. Вы можете быть не уверены, что выбрать или с кем объединить усилия, но затмение Девы поможет вам найти равновесие. Затмение Девы может помочь вам почувствовать уверенность и безопасность в вашей системе ценностей после месяцев поиска того, чего вы хотите. Вы должны чувствовать себя относительно уверенно относительно того, что вам нужно, чтобы чувствовать себя комфортно и стабильно двигаться вперед.

Дева

Ваша рабочая жизнь обречена измениться к лучшему благодаря затмению Водолея. В течение следующих шести месяцев может возникнуть непредвиденный шанс выйти на уникальный рынок труда, должность или рабочее место. Хотя это захватывающе, вы можете задуматься, отражает ли эта профессиональная возможность то, кем вы есть на самом деле. Затмение Девы побудит вас отпустить своего внутреннего перфекциониста и критика. Перестаньте беспокоиться о том, что могут подумать или сказать другие. Вы должны выбрать для себя путь, соответствующий вашим истинным интересам и целям.

Весы

Расслабьтесь, Весы, вас просят быть более беззаботными, поскольку затмение Водолея вызовет новые начинания вокруг вашего самовыражения, романтических желаний и хобби. Этот новый шестимесячный цикл затмений поощрит вас получать больше удовольствия, даже если ваше представление о радости и страсти отличается от того, чего желают другие. Принятие того, чего вы хотите или в чем хотите участвовать, может быть сложным, если вы чувствуете себя чудаком. К счастью, затмение Девы поможет вам заглушить своего внутреннего критика, а также любые внешние проекции. Используйте затмение Девы, чтобы радикально изменить свой внутренний монолог и мировоззрение, чтобы вы могли уверенно наслаждаться новым циклом затмений Водолея.

Скорпион

Во время затмения Водолея может возникнуть сильное желание погрузиться в темноту. Цикл затмений Водолея покажет вам, почему важно быть сдержанным в течение следующих шести месяцев. Затмение Девы может дать вам представление о том, почему это необходимо. Истинное лицо друга или коллеги будет раскрыто во время затмения Девы, что может подтвердить ваши подозрения. Ничего плохого не произойдет, но их действия и энергия все равно могут быть отталкивающими. Не стесняйтесь сделать шаг назад, чтобы сосредоточиться на себе, если чувствуете к этому зов.

Стрелец

Новые идеи появятся во время затмения Водолея. Вы можете почувствовать призыв вернуться к письму или вдохновение научиться чему-то новому. Эти любопытства могут быть не похожими ни на что, что вы просматривали раньше, но это не плохо. Это может дать толчок новому направлению в течение следующих шести месяцев. Но сейчас затмение Девы советует вам отказаться от идеи быть идеальным в своей карьере и в глазах общественности. Переключите передачу, чтобы сосредоточиться на том, что вас вдохновляет, поскольку у вас есть возможность начать что-то новое.

Козерог

Козероги, стабильность может прийти неожиданно. Что-то необычное, но судьбоносное, принесет неожиданную стабильность в вашу жизнь после затмения Водолея. Следующие шесть месяцев принесут значительные изменения в ваши системы ценностей и финансовые возможности. Не паникуйте. Это может привести к чему-то замечательному, например, получение прибыли от независимого предприятия или ощущение ценности за ваши инновации. Поскольку неизвестно, чем это может завести, вам лучше отпустить контроль и беспокоиться о том, что может принести будущее во время затмения Девы. Верьте, что о вас позаботятся в течение шестимесячного цикла затмений Водолея.

Водолей

Первое затмение года наступит в ваш сезон и произойдет в вашем знаке, чтобы подчеркнуть вашу индивидуальность. Вы никогда раньше не беспокоились о том, чтобы вас любили и принимали, поэтому не начинайте сейчас. Затмение Водолея поощрит вас быть оригинальным, даже если это означает быть эксцентричным, странным и мятежным. Примите быть аутентичным и несовершенным во время затмения Девы. Страхи относительно отказа и осуждения завершатся во время затмения Девы, чтобы помочь вам чувствовать себя более сильными, чем когда-либо прежде. Никогда не сомневайтесь, кем вы есть, когда вы делаете шаг в свое самое аутентичное "я".

Рыбы

Обратите внимание на то, куда движется ваш ум и какой бессознательный нарратив направляет ваше мировоззрение во время затмения Водолея. Вы можете осознать, что есть непризнанные проблемы, требующие решения, такие как страх осуждения или отказа. Признать то, над чем вам нужно работать, будет нелегко, поэтому вам следует подумать о том, чтобы позволить кому-то, кому вы доверяете. Затмение Девы покажет вам, кого впустить. Это может быть близкий друг, любимый или коллега. Независимо от того, кто этот человек, он может иметь понимание ваших действий и мировоззрения, что может помочь сформировать ваш путь исцеления в течение следующих шести месяцев.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

