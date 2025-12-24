Сезон Козерога 2025-2026: каким знакам зодиака повезет больше всего

Сезон Козерога (21 декабря 2025 г. - 20 января 2026 г.) и зимнее солнцестояние принесут сосредоточенность, структуру и импульс. Кроме того, четыре знака зодиака (Козерог, Овен, Рак, Весы) получают усиление в лидерстве, производительности, преданности и заземленности.

Видео дня

Этот сезон является напоминанием о том, что успех не строится за одну ночь. Он строится благодаря четкости, последовательности, согласованным усилиям и доверию к собственному авторитету. Это космическая золотая середина для стабильного, целенаправленного прогресса, получающего глубокую поддержку, пишет OBOZ.UA.

Козерог: лидерство

Это ваш сезон, а это означает, что внимание сосредоточено на вашей стойкости, амбициях и способности прокладывать четкий путь вперед. Солнце, движущееся через ваш знак, заряжает вашу дисциплину и уверенность в себе, и этот толчок становится основой для успеха, который ждет вас сейчас. Вы можете пережить профессиональный прорыв, личную веху или момент признания со стороны других, который подтвердит ваш труд.

Энергия вокруг вас поддерживает смелые решения и долгосрочные обязательства. Вы не спешите, вы строите. А космос отвечает вашим усилиям возможностями. Ваша тема успеха: мастерство. Вы растете, когда доверяете навыкам, которые вы получили, и мудрости, которую вы уже приобрели.

Овен: производительность

Как один из кардинальных знаков, сезон Козерога активирует ваш профессиональный сектор и побуждает вас к быстрому прогрессу. В то время как Овен инстинктивен и вспыльчив, Козерог обеспечивает выносливость и структуру, необходимые для превращения ваших идей в ощутимые результаты. Ожидайте развития в вашей карьере, новых возможностей лидерства или большей ясности в отношении ваших обязательств на следующий год. Вы можете наконец найти путь к чему-то, к чему вы давно стремились, будь то повышение по службе, новое предприятие, смелая личная инициатива или изменение направления, которое соответствует вашим долгосрочным целям.

Этот сезон поощряет вас совместить природную смелость с терпением, стратегией и дисциплиной. Это сочетание чрезвычайно мощное. Вы будете более сосредоточенными, целеустремленными и готовыми к работе за кулисами. То, как вы себя сейчас презентуете, задаст тон следующей главе вашей истории успеха. Ваша тема успеха: инициативность. Когда вы делаете первый шаг с определенной целью, дальше все разворачивается естественным образом.

Рак: преданность

Сезон Козерога знаменует собой середину года, сосредотачиваясь на отношениях, балансе и структурах, поддерживающих ваш эмоциональный и личностный рост. В это время успех приходит от перекалибровки и укрепления вашего фундамента, что позволяет вам подняться выше. Этот сезон призывает вас исследовать все типы партнерств: романтические, деловые, совместные и семейные. Космос ведет вас к принятию решений, которые являются согласованными, взаимными и долговременными. Делая это, вы получите ясность и поддержку, необходимые для уверенного движения вперед.

С приближением конца сезона вы можете заметить ощущение стабилизации в вашем направлении, обязательствах или личном авторитете. Вы открываете для себя, что успех достигается не только действиями, но и целенаправленными связями, установлением четких границ и выбором правильных людей для сотрудничества. Энергия Козерога поощряет вас повышать свои стандарты, и когда вы это делаете, все вокруг вас начинает улучшаться. Ваша тема успеха: поддержка. Когда ваши отношения гармоничны, они становятся настоящем опорой.

Весы: заземление

Сезон Козерога приносит освежающую энергию в ваш дом, поощряя вас к реструктуризации, заземлению и подготовке к успеху. Вы можете начать организовывать свое пространство, переоценивать свою жизненную ситуацию, укреплять личный распорядок дня или закладывать эмоциональную основу для нового раздела в вашей жизни. Именно здесь начинается ваш путь к успеху: с корней. По мере того, как ваш фундамент укрепляется, ваша ясность, ощущение силы и направленности значительно улучшатся.

Во время знака Козерога вы можете почувствовать повышенную мотивацию организоваться, установить стабильность и создать благоприятную среду, которая будет способствовать вашим целям. Это время поощряет вас взять на себя ответственность за все, что больше вам не служит, и принять меры, которые ставят на первое место ваше долгосрочное благополучие. Может произойти важный, но едва заметный сдвиг, который углубит вашу преданность себе и поможет вам более осознанно относиться к жизни, которую вы строите. Ваша тема успеха: структура. Когда вы обеспечиваете стабильность, ваш следующий уровень уже формируется по инерции.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.