Сеть Sport Life с размахом открыла третью бесплатную спортивную площадку в Киеве

На днях в Подольском районе Киева открылась третья бесплатная спортивная площадка — "Спорт Парк. Виноградарь". На торжественную церемонию открытия пришли председатель Подольской РГА Владимир Наконечный, руководитель отдела развития бренда и партнерств Sport Life Мария Бойко, местные жители, ветераны и дети, которые с нетерпением ждали возможности опробовать современные тренажеры.

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Бесплатная площадка для активного отдыха будет доступна ежедневно: с 7:00 до 23:00 в будние дни и с 9:00 до 21:00 в выходные. OBOZ.UA посетил открытие, чтобы расспросить о перспективах проекта.

Перед красной лентой собрались десятки зрителей. С торжественной речью выступил председатель Подольской РГА Владимир Наконечный, который давно лелеял мечту сделать спортивные занятия более доступными и побудить жителей района к активному образу жизни. В этом ему помогли партнеры — сеть Sport Life, которая в этом году реализовала аналогичный проект в Деснянском районе Киева.

"Мы должны закалять дух. А именно в нашем микрорайоне не хватает таких площадок, где могли бы собираться, объединяться жители, военные, ветераны и тренироваться здесь на свежем воздухе. Здесь много кружков, здесь много молодых парней и девушек из нашего района и из соседних районов, которые приезжают и хотят заниматься", – подчеркнул председатель РГА.

Ведущим мероприятия стал известный шоумен Андрей Джеджула, который в свободное от съемок время защищает киевское небо от вражеских беспилотников.

"Я очень мечтаю, чтобы здесь, в Виноградаре, эта площадка и эта небольшая локация стали местом, где будут культивироваться спорт, здоровый дух и патриотизм. И поверьте, пройдет определенный период — полгода, год, два — и мы увидим, какие будут хорошие результаты. А там, где спорт на свежем воздухе, где хорошие друзья, где братство, где поддержка, всегда будут хорошие результаты", — добавил Владимир Наконечный.

Гостям района и местным жителям провели экскурсию и объяснили правила пользования тренажерами. Спортивные занятия доступны для всех желающих, которые зарегистрируются по QR-коду, а видеонаблюдение обеспечит соблюдение порядка на площадке.

Руководитель отдела развития бренда и партнерских отношений Мария Бойко выразила надежду, что посещаемость третьего бесплатного спортивного пространства в Киеве достигнет 30–40 тысяч человек.

"За прошлый сезон с мая по октябрь "Спорт-парк Теремки" посетили 15 тысяч желающих. С открытием площадки в микрорайоне Троещина этот показатель уже увеличился почти вдвое, и это при том, что сезон еще не закончился", — подчеркнула наша собеседница.

Она также намекнула, что в будущем здоровый образ жизни станет еще более доступным для киевлян, а бесплатные площадки будут появляться и в других районах столицы.

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