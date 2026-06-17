Сеть Sport Life открыла в Киеве уже вторую бесплатную спортивную площадку

В воскресенье, 7 июня, в Деснянском районе Киева открылась новая спортивная площадка "Спорт Парк" – бесплатное пространство для занятий спортом, активного отдыха и здорового образа жизни. Проект был реализован по инициативе сети фитнес-клубов Sport Life.

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OBOZ.UA побывал на открытии и расспросил о целях и перспективах проекта руководителя отдела развития бренда и партнерств Еленой Пашкевич. Также обсудили развитие спортивной инфраструктуры с заместителем Председателя Деснянской РГА Кириллом Бойко, который посетил торжественное событие с приветственным словом.

Комплекс "Спорт Парк" стал местом, где жители Троещины в возрасте от 13 лет могут бесплатно воспользоваться новейшими тренажерами на свежем воздухе. Как нам рассказал Кирилл Бойко, Деснянский район – самый спортивный в городе.

"У нас проходит около 300 спортивно-массовых мероприятий в год. Привлекаются все слои населения, все категории населения. Несколько лет назад Владимир Зеленский, президент Украины, выступал в Верховной Раде. Он сказал, что спорт – это не развлечение сейчас, это основа безопасности. То есть каждый здоровый деснянец, каждый здоровый украинец – это шаг к нашей победе и к нашему будущему", – отметил чиновник.

Физическое воспитание сегодня, в условиях войны, также является весомой составляющей в поддержании ментального здоровья граждан.

"Здоровая нация физически и здоровая нация психологически, опять же, это наш шаг к победе. В это трудное время мы хотим поблагодарить всех друзей, партнеров. Мы стараемся проводить большое количество мероприятий, поддерживать молодежь деснянского района. В частности, я хочу поблагодарить Sport Life. Потому что массовый спорт и физическая активность – это основа спорта и основа здоровой нации нашей", – сказал Кирилл Бойко.

В будущем подобные инициативы будут более масштабными, пообещал политик. Пока же львиная доля финансирования направляется на военные нужды: "После войны, после нашей победы, точно большие спортивные стадионы, комплексы. Сейчас, благодаря Sport Life, нашим партнерам, появляются такие замечательные площадки, даже в такое непростое время. Все ресурсы, конечно, и наших партнеров, и нашего бюджета идут на поддержку военных. За что мы хотим поблагодарить наши Вооруженные силы Украины, благодаря которым мы сейчас здесь стоим и можем в этом спортивном парке на Троещине заниматься бесплатно".

Сейчас же в районе готовится инновационный план по привлечению горожан к различным видам спорта.

"У нас будет самая первая, наверное, стратегия спорта, вообще, среди районов города Киева. У нас будет очень интересный проект "Спортивных шерифов". Мы будем находить самых активных людей Деснявского района, сотрудничать с ними и привлекать их в наши спортивные комьюнити по разным видам спорта. Сейчас у нас работает, например, уличный фитнес, йога, скандинавская ходьба и так далее", – закончил Кирилл Бойко.

В разговоре с OBOZ.UA руководитель отдела развития бренда и партнерств Елена Пашкевич выразила надежду, что второй в Киеве бесплатный спортивный комплекс объединит еще больше спортсменов.

"Учитывая опыт нашей первой локации – "Спорт парк Теремки", который мы открыли в прошлом году, за сезон с мая по октябрь количество посетителей составило почти 15 тысяч. Поэтому, мы очень надеемся уже в этом сезоне увеличить этот показатель вдвое. Поэтому ожидаем до 30 тысяч человек", – сказала бренд-менеджер.

Sport Life согласился стать единственными инициаторами "Спорт Парка", ведь чувствует за собой важную миссию: "Мы имеем фабрику по изготовлению современных тренажеров в достаточном количестве. Поэтому имеем возможность обустроить площадки для занятий спортом. Как крупнейшая сеть фитнес-клубов в Украине, Sport Life чувствует ответственность не только за развитие собственной сети, но и за популяризацию здорового образа жизни в целом. И привлечение как можно большего количества людей к физическим активностям".

На открытии представили десятки тренажеров на различные группы мышц. Уже в первые же минуты площадку посетили бодибилдеры, дети, спортсменки и даже пенсионеры, которых любезно пригласили присоединиться к спортивным занятиям.

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