В Україні регулярно читає книги лише 15% підлітків. Такі дані наводить Український Інститут книги за минулий рік. У сусідній Польщі за статистикою Національної бібліотеки, у 2022 році читали 72% підлітків. З них 12% – від 7 до 11 книг на рік. Звісно, треба зважати на те, що ми маємо дещо різні дані за різні роки. Але очевидно, що польські підлітки читають достатньо інтенсивно.

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У звіті Національної бібліотеки Польщі зазначено, що найбільше книг читають громадяни, які мають хороше фінансове становище. Це справді так. Люди готові витрачати гроші на книги, якщо їхні базові потреби повністю закриті, якщо їм не потрібно обирати між книжками і одягом, ліками чи будь-чим іншим. Коли на початку коронавірусної пандемії українці в рамках "єПідтримки" отримали "ковідну" тисячу гривень, більшість витратили її саме на літературу. За перші кілька місяців книжок купили на 1,2 млрд грн. І це дуже показова ситуація.

Спочатку повномасштабного вторгнення вартість книги зросла щонайменше на 70%. Зараз книжка коштує в середньому 350 грн. При цьому зросла вартість життя, а оскільки багато українців втратили дім та роботу, вони не мають змоги купувати щомісяця кілька нових книг для себе та своїх дітей. Звісно, це ще й питання пріоритетів. Хтось готовий витратити кілька тисяч гривень на розваги, а на літературу – кілька сотень гривень у кращому випадку. Але треба зважати і на рівень доходів. У 2023 році мінімальна зарплата в Україні складала орієнтовно 166 євро, у тій же Польщі – 700 євро.

Як ми можемо вплинути на ситуацію? Як видавчиня, я намагаюся створити різноманіття. Vivat видає електронні книги, які коштують значно дешевше, ніж паперові. Аудіокниги, які можна слухати будь-де і будь-коли. Книжки у м’яких палітурках за доступними цінами. У книгарнях та на сайті регулярно проводяться акції, в рамках яких люди можуть зробити вигідні книжкові покупки.

Але, на жаль, цього всерівно замало. На мою думку, істотно вплинути на ситуацію зможуть сертифікати на книжки. Нещодавно стало відомо, що в бюджеті закладені кошти на реалізацію цієї програми. Якщо вона справді запрацює, ми очікуємо книжковий бум, схожий на той, який стався на початку 2022 року.

Спочатку деякі підлітки витрачатимуть гроші літературу, тому що вони є і їх потрібно витратити. Але поступово буде розвиватися інтерес до читання: зацікавить якийсь письменник, жанр, тема. Дитина стежитиме за книжковими новинками, ділитиметься враженнями від прочитаного з друзями, відвідуватиме книжкові клуби. Таким чином відбудеться популяризація читання. Процес довготривалий, але дієвий, адже в інших країнах успішно реалізуються схожі програми. Це з одного боку. А з іншого, виділяючи гроші на сертифікати, держава інвестує кошти в знання молоді. Молоді, яка буде розбудовувати нашу країну вже в найближчому майбутньому.