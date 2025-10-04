'Сердце не выдержало всего, что пережило': во Львове умер лось, которого спасли из болота в Ровенской области. Видео

Во Львове умер лось, которого несколько дней назад спасли из болота на Ривненщине. Несмотря на усилия ветеринаров и волонтеров, сердце животного не выдержало.

Об этом сообщил работник приюта "Дом спасенных животных" Орест Залипский. За день до смерти состояние лося резко ухудшилось.

Он перестал пить, отказался от еды, организм был истощен и боролся с внутренним воспалением. У животного диагностировали сепсис и серьезные проблемы с работой почек.

"Его сердце не выдержало всего, что пережило, и сегодня ночью остановилось. К огромному сожалению, чуда не произошло и эта история закончилась не так, как все надеялись и до последнего надеялись. И теперь ему не больно", – написал Залипский.

2 октября лося нашли в болоте в Ровенской области. Это был краснокнижный лось европейский. Животное удалось вытащить из ловушки и транспортировать во Львов, где его сразу поместили на стационарное лечение. Состояние с самого начала оценивали как тяжелое.

