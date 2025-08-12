В Чернобыльской зоне заметили редкого хищника, который охотится на змей. Фото

В Чернобыльской зоне отчуждения специалистам удалось сфотографировать змееяда. Эта птица является редкой и внесена в Красную книгу Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Чер нобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Вскоре она отправится в далекое путешествие на другой континент.

"Змееяды уже активно охо тятся и перемещаются по своим охотничьим территориям. Иногда отдыхают на линиях электропередач, которые служат удобными смотровыми точками. Одна из таких птиц была замечена вблизи села Диброва, но, как только подъехало авто, она сразу перелетела – поэтому фото, как говорится, не из лучших", – говорится в сообщении.

Как отметили специалисты Заповедника, по их наблюдениям, уже после 15 августа молодые птенцы начнут покидать гнезда. Еще некоторое время они будут держаться рядом с родителями, учиться летать, ориентироваться в пространстве, добывать пищу. А уже в сентябре-октябре большинство из них отправится в первую в жизни миграцию – на зимовку в Африку.

Змееяд голубоногий (Circaetus gallicus) – хищная птица семейства ястребиных. Один из 4 видов рода; единственный вид рода в фауне Украины. Гнездится преимущественно на Полесье и в лесостепной зоне; встречается в Украинских Карпатах и Крымских горах (гнездится до верхней границы лесного пояса). Внесен в Красную книгу Украины.

