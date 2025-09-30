Встречается довольно редко: в Чернобыльской зоне заметили краснокнижного хищника. Фото
В Чернобыльской зоне отчуждения благодаря фотоловушкам удалось зафиксировать присутствие редкого краснокнижного хищника. Рысь, а речь идет именно о ней, прогуливалась – благодаря своей окраске ее трудно заметить в осеннем лесу.
Об этом сообщили в пресс-службе Чер нобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. В Украине насчитывается около 500 животных этого вида.
Что известно
"Осень – это время, когда мех рыси становится длиннее и гуще. Его окраска приобретает насыщенные рыжеватые или сероватые оттенки, а характерные пятна ярче выделяются на фоне осенних пейзажей, помогая рыси оставаться незаметной среди золотистых листьев", – говорится в сообщении.
На опубликованном снимке можно увидеть, как хищник идет по осеннему лесу по своим делам.
Рысь обыкновенная – вид занесен в Красную книгу Украины на основании тенденции к сокращению и фрагментации ареала, а также низкой численности (охранная категория: "редкий вид"). Основными угрозами для вида являются деградация мест обитания, фрагментация ареала и оселищ, обеднение кормовой базы и браконьерский отстрел.
В Украине рысь встречается довольно редко: в Карпатах и на Полесье, в том числе, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Это животное изображено на монете номиналом 2 гривны, а также на реверсе серебряной памятной монеты, номиналом 10 гривен.
Исследование зоны
Ранее в Чернобыльской зоне ученым удалось зафиксировать присутствие редкого и крайне осторожного жителя украинского Полесья. Бурый медведь, а речь идет именно о нем, находился в поисках пары.
Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения специалистам удалось сфотографировать змеееда. Эта птица является редкой и внесена в Красную книгу Украины.
