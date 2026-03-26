'Сердце Азовстали' внедряет посттравматический рост, как новую норму для Украины

Проект Рината Ахметова "Сердце Азовстали" внедряет в Украине подход посттравматического роста (ПТЗ) – модель, которая меняет представление о травме после войны. Речь идет не о диагнозе, а о процессе восстановления, адаптации и построения новой жизни после пережитого опыта.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказала секретарь наблюдательного совета "Сердца Азовстали" Татьяна Кухоцкая.

"Посттравматический рост учит нас, что травма – это не приговор и не крест на жизни. Это точка, от которой человек может оттолкнуться, принять свой опыт и начать строить себя заново", – отметила она.

По словам Татьяны, в Украине этот подход нельзя механически перенести из западного опыта. "Наша гражданская жизнь не является мирной; военные могут долгое время находиться в нечеловеческих условиях в плену, а семья по возвращению домой тоже травмирована", – объяснила она.

Именно поэтому "Сердце Азовстали" работает над тем, чтобы адаптировать международные практики вместе с украинскими учеными к нашим реалиям.Она также отметила, что посттравматический рост в Украине нужен не только ветеранам. "Мы видим, что посттравматический рост в Украине нужен и гражданскому населению. Мы все это переживаем все вместе", – сказала Татьяна Кухоцкая.

В "Сердце Азовстали" убеждены: для страны, которая живет в условиях большой войны, посттравматический рост должен стать не исключением, а новой нормой – путем, помогающим человеку принять травматический опыт, восстановиться и двигаться дальше.