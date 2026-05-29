'Сердце Азовстали' масштабирует модель посттравматического роста для ветеранов по принципу 'равный-равному'

Проект Рината Ахметова "Сердце Азовстали" продолжает развивать в Украине модель посттравматического роста для ветеранов и освобожденных военнопленных, основанную на принципе "равный-равному". Один из ключевых элементов подхода – привлечение к поддержке ветеранов самих оборонцев, прошедших войну, ранение или плен.

Об этом говорится в спецпроекте LIGA.net и "Сердца Азовстали", героем которого стал защитник Мариуполя Александр Дидур. После 14 месяцев российского плена, тяжелых ранений и длительной реабилитации он стал тренером по посттравматическому росту и сегодня работает с военными, которые возвращаются из плена.

В "Сердце Азовстали" отмечают: именно поддержка людей с похожим опытом является одним из самых эффективных инструментов адаптации ветеранов к гражданской жизни.

"Ключевой элемент этой модели – круга поддержки. Первое – семья. Второе – собратья, люди с похожим опытом. Третье – местная община. И уже четвертое – индивидуальная и групповая работа с психологами. Если построить эти круги, появляется рост", – объяснила секретарь наблюдательного совета ОО "Сердце Азовстали" Татьяна Кухоцкая.

В рамках проекта организация уже создала комплексную систему поддержки защитников Мариуполя: психологическую и физическую реабилитацию, ретриты, поддержку семей, помощь с жильем, образованием, трудоустройством и развитием ветеранского сообщества.

По словам Александра Дидура, сообщество ветеранов часто становится эффективнее классических форматов терапии.

"Люди лечатся от людей. А особенно – о людей с общим опытом", – отметил защитник Мариуполя.

В "Сердце Азовстали" добавляют: модель посттравматического роста уже обсуждается с государственными институтами и может стать одним из ключевых подходов в ветеранской политике Украины.