"Сердце Азовстали" и "Шахтер Сталеви" объединяют усилия для поддержки ветеранов через спорт и посттравматический рост

Общественная организация "Сердце Азовстали" и команда по ампфутболу "Шахтер Сталевые" подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие ветеранского спорта, поддержку защитников Украины и создание новых возможностей для их восстановления и самореализации после ранений и плена.

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Партнерство предусматривает реализацию совместных проектов в сфере адаптивного спорта, привлечение ветеранов к спортивным мероприятиям, а также развитие программ, сочетающих физическую реабилитацию с инструментами посттравматического роста.

В "Сердце Азовстали" подчеркивают: спорт – это гораздо больше, чем просто способ поддерживать физическую форму.

"Для "Сердца Азовстали" спорт – это не только физическая реабилитация. Это один из важных инструментов посттравматического роста, который помогает ветеранам вернуть уверенность в себе, чувство команды и контроль над собственной жизнью. Мы видим, что именно спорт часто становится той опорой, которая помогает защитникам после ранений и плена находить новые цели, новый смысл и новое качество жизни", – отметила директор ОО "Сердце Азовстали" Татьяна Мальцева.

Отдельным направлением сотрудничества станет привлечение тренеров по посттравматическому росту "Сердца Азовстали" к работе с участниками команды. Специалисты будут помогать ветеранам не только адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам, но и превращать пережитый опыт в ресурс для дальнейшего развития.

Директор департамента стратегических инициатив ФК "Шахтер" Юрий Свиридов подчеркнул, что объединение усилий позволит расширить возможности для ветеранов в сфере адаптивного спорта и сделать ампфутбол еще более доступным для тех, кто проходит путь восстановления после службы:

"Сердце Азовстали" – это благотворительный проект, направленный на поддержку защитников Мариуполя и их семей, который был инициирован Ринатом Ахметовым в 2023 году. В свою очередь, "Шахтер Сталевые" – одна из первых в Украине ампфутбольных команд, в которой тренируются и участвуют в соревнованиях ветераны, защищавшие страну. Мы надеемся, что это сотрудничество откроет новые возможности для развития ампуфутбола. Важно поддерживать защитников и создавать условия, в которых они могут играть, проходить реабилитацию через спорт и получать положительные эмоции".

В "Сердце Азовстали" убеждены: сочетание спорта, поддержки собратьев и программ посттравматического роста создает эффективную модель восстановления ветеранов, которая помогает не только преодолевать последствия травматического опыта, но и открывать новые возможности для будущего.