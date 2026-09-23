"Семья снова вместе": история защитника Мариуполя Ивана Микулы

Защитник Мариуполя, военнослужащий Национальной гвардии Иван Микула пережил тяжелые бои за город, ранения, потерю глаза и десять месяцев пребывания в российском плену. В рамках проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали" защитник получил комплексную поддержку, в частности собственную квартиру в Киевской области.

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До полномасштабного вторжения Иван 19 лет проработал машинистом на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. В 2019 году он решил встать на защиту Украины и вступил в ряды Национальной гвардии. Начало полномасштабной войны Иван встретил в родном Мариуполе. Во время обороны города защитник получил тяжелое ранение и лишился глаза. 16 мая 2022 года по приказу высшего руководства он вместе с другими защитниками вышел из "Азовстали" в плен.

Первые четыре с половиной месяца Иван провёл в Оленевке. Впоследствии его перевели в Воронежскую область России, где защитник пережил издевательства и голод. За десять месяцев плена он похудел на 20 килограммов. После обмена Иван вернулся в Украину и начал процесс восстановления.

Из-за российской агрессии семья защитника лишилась жилья в Мариуполе. После возвращения из плена Иван жил у друзей, в то время как его жена и дочь находились в Германии. Собственная квартира в Киевской области дала семье возможность снова быть вместе и начать строить планы на будущее. "Я очень благодарен Ринату Леонидовичу Ахметову за возможность получить собственную квартиру. Свою мы потеряли, а здесь появилась такая возможность", – рассказывал Иван Микула.

После возвращения защитник уже думал о следующем этапе жизни. Вместе с семьёй он планировал открыть собственное дело. "Сердце Азовстали" также поддерживало Ивана в других вопросах – от лечения до обучения и юридической помощи. Путь после войны или плена не заканчивается возвращением или реабилитацией. Важно, чтобы у человека снова появлялись силы строить планы, быть рядом с семьёй, развиваться и находить новые возможности для себя. Именно это является основой посттравматического роста – ключевого направления, над которым сегодня работает "Сердце Азовстали".