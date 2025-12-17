Семьи пропавших без вести полицейских получат социальные льготы: в МВД раскрыли детали
В среду, 17 декабря, Верховная Рада 266 голосами приняла важные законодательные изменения, которые предоставляют социальные гарантии семьям сотрудников полиции, пропавших без вести при особых обстоятельствах при исполнении служебных обязанностей.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины со ссылкой на министра МВД Игоря Клименко.
Члены семей полицейских, пропавших без вести при особых обстоятельствах, получают гарантированное право на:
- бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения МВД;
- бесплатное санаторно-курортное лечение;
- внеконкурсное поступление детей в учреждения высшего, профессионального предвысшего и профессионального образования;
- все другие льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные действующим законодательством.
Этот законопроект МВД разработало в сотрудничестве с Национальной полицией и совместно проработали с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, чтобы восстановить справедливость и гарантировать необходимую помощь семьям.
"Риск и служба – ежедневная реальность для полицейских в зоне боевых действий. Поэтому поддержка их семей должна быть четкой и гарантированной. Сегодняшнее решение – именно об этом. Благодарен народным депутатам за поддержку", – подчеркнул Игорь Клименко.