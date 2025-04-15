Семь секретов, которые знают только миллиардеры: это может удивить

Мнения и взгляды миллиардеров существенно отличаются от мышления многих простых людей. Иногда их идеи кажутся странными для других, в то же время , благодаря неординарному мышлению, богатые имеют впечатляющие финансовые результаты.

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Сейчас в мире насчитывается более 3 тысяч. миллиардеров. OBOZ.UA рассказывает о секретах успеха состоятельных людей.

Недвижимость

Даже без особых навыков у каждого есть шанс стать миллионером благодаря инвестициям в недвижимость. Многие состоятельные люди подтвердят: именно этот актив часто составляет от 35 до 50% их состояния. Если наблюдать за миллиардерами, можно заметить, что более 70% их состояния связано с частным бизнесом. Самый эффективный путь роста собственной стоимости – создание собственного дела. Увеличивайте его доходность, а затем используйте эти средства, чтобы вкладывать в другие компании.

Покупай дешево – продавай дорого

Многие миллиардеры зарабатывают капитал, торгуя разнообразными товарами. Суть в простой формуле: покупай по дешевле, продавай дороже, а прибыль используй для расширения. Это и есть секрет миллиардерского мышления.

Как только вы осознаете, что любой бизнес функционирует по принципу "купить дешевле – продать подороже", вы по-новому взглянете на свое дело. Чтобы построить миллиардный бизнес стоит сфокусироваться на двух ключевых вопросах: Каков размер вашей наценки? Какой объем, то есть сколько транзакций вы можете совершать?

Бизнес растет, когда вы повышаете цену, сохраняя объемы продаж (так работают художники). Вы сохраняете цену, но увеличиваете количество клиентов (как сети фастфудов). Вы и повышаете цену, и увеличиваете объемы продаж (пример – люксовые бренды, которые сделали Бернара Арно самым богатым человеком мира).

Инвестиции в искусство

Миллиардеры часто инвестируют в искусство не только ради красоты. Они покупают работы оптом, сдают их в аренду музеям по всему миру или просто хранят в контейнерах как актив на случай нужды.

Секрет состоит в том, что переместить 500 миллионов в виде произведений искусства гораздо проще, чем в золоте или серебре. Это один из наиболее удобных инструментов для сохранения и перемещения капитала.

Многие недооценивают прибыльность искусства как инвестиционного инструмента. Недаром его называют "активом миллиардеров". Согласно недавнему исследованию UBS, 62% сверхбогатых инвесторов выделяют по меньшей мере 30% своих портфелей на искусство и предметы коллекционирования — это говорит о высоком уровне доверия к этому активу.

Использование чужих денег

Практически каждый миллиардер на своем пути берет с собой тех, кто не просто верит в его идею, а готов поддержать ее еще на самом старте.

К примеру, Питер Тиль стал первым внешним инвестором в Facebook. Он вложил 500 тысяч долларов за 10,2% компании. Когда Facebook вышел на биржу, Тиль продал две трети своих акций за впечатляющие 628 миллионов долларов.

Еще один пример – Гарри Тан, нынешний руководитель Y-Combinator. В 2013 году он стал первым инвестором в Coinbase. Его вклад в 300 тысяч долларов со временем превратился в 2,4 миллиарда.

Секрет миллиардера прост: сначала заработайте стартовый капитал, а затем вкладывайте его в перспективные проекты.

Богатые не накапливают ресурсы

Многие считают, что богачи просто накапливают ресурсы и имеют бассейны с золотыми монетами. Но реальность иная.

Подавляющее большинство современных миллиардеров так называемые "бумажные" миллиардеры. Их состояние это стоимость акций или долей в компаниях, которыми они владеют. Это активы на бумаге, а не наличные деньги.

Обычно в ликвидных средствах у них менее 5% от общей стоимости активов. Когда им нужны деньги, они не продают акции. Вместо этого они берут кредиты в залог этих активов. Показывают банку документы о своей стоимости и получают крупные кредитные линии с низкими процентами. Затем эти деньги устремляются на покупку новых прибыльных активов.

Именно так поступал Илон Маск, когда покупал Twitter – он не продал свои акции Tesla или SpaceX, а получил кредит от банка под их залог.

Окружай себя экспертами

Идея о миллиардере, достигшем всего в одиночку, является лишь красивой легендой. На самом деле ни один из них не работает один. Все они окружены командой высококлассных советников, точно знающих, когда и как действовать, чтобы ухватить момент и правильно себя позиционировать.

Этих специалистов называют executive coach, наставниками высшего уровня, они помогают сосредоточиться, мыслить стратегически, принимать важные решения, чтобы получать хороший результат.

Большие деньги зарабатываются во время кризиса

Миллиардеры воспринимают время и перспективу совсем иначе, чем большинство. Если обычные люди мыслят днями, а средний класс месяцами, то богачи оценивают ситуацию годами. А миллиардеры – целыми десятилетиями.

Инвестиционную компанию Уоррена Баффета десять лет критиковали за медлительность и большие объемы наличных денег, которую, мол, "съедает инфляция". Но Баффет ждал своего момента, чтобы в момент кризиса скупать активы со скидкой в 50–75%. Так что терпение и стратегия являются настоящей игрой миллиардеров.

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