The New York Times назвал топ-5 мест, которые нужно посетить в 2025 году

Американская газета The New York Times опубликовала рейтинг лучших мест для поездок в 2025 году. Они отлично подойдут как для ленивого туризма, так и для активного отдыха и исследования новой культуры.

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Журналисты представили обширный перечень мест, который состоит из 52 позиций. OBOZ.UA расскажет о топ-5 из них. Полный список можно найти на сайте.

Англия

Рейтинг возглавил юго-запад страны, где жила знаменитая писательница Джейн Остин. В 2025-м исполняется 250 лет со дня ее рождения. По этому случаю эксперты советуют посетить Хэмпшир, который был источником вдохновения романистки. В доме Остин открыта выставка, и проводятся тематические фестивали. В Стивентоне в июле состоится деревенская ярмарка, а в Саутгемптоне выставят письменный стол Остин и проведут шоу "Гордость и предубеждение" по знаменитому роману.

В Винчестере в 2025 году будут проводиться литературные собрания и прогулки с гидом, в том числе, до могилы писательницы. А в городе Бат можно посетить балы и костюмированный променад в стиле эпохи Регентства. Кроме того, поклонникам Джейн Остин понравятся локации, где проводились съемки фильмов по ее романам.

Галапагосские острова, Эквадор

Путешественникам предлагается оценить впечатляющую экосистему и красочные виды. Однако впервые за 26 лет стоимость посещения Национального парка на Галапагосских островах увеличилась вдвое для туристов в возрасте от 13 лет. Теперь попасть в это сказочное место можно за 200 долларов (примерно 8,5 тысяч гривен).

По словам исполнительного директора Международной ассоциации туроператоров Галапагосских островов Мэтта Кареуса, цена увеличена, поскольку необходимо дополнительное финансирование мероприятий, проводимых для сохранения хрупкой экосистемы, поскольку туризм наносит островам большой урон.

Музеи Нью-Йорка

В 2025 году город отмечает 400-й день рождения. Для ценителей искусства местные власти подготовили несколько сюрпризов. В апреле на 5-й авеню на Манхэттене можно будет увидеть после пятилетней реконструкции Коллекцию Фрика, где представлена старая западноевропейская живопись.

В мае в Метрополитен-музее откроют отремонтированное крыло Майкла К. Рокфеллера, где выставлены более 1800 работ из Африки, Доколумбовой Америки и Океании. В центре города можно оценить современное искусство в Новом музее, а осенью откроют Гарлемский Музей-Студию, который был закрыт с 2018 года.

Ассам, Индия

Путешественникам предлагают посетить древние курганы в часто упускаемом из виду уголке страны. Ассам – это холмистый штат, расположенный недалеко от границ с Мьянмой и Бангладеш. Отдаленный, культурно самобытный и сравнительно малолюдный регион долгое время считался воротами в Северо-Восточную Индию.

В 2024 году Charaideo Moidams, или "пирамиды Ассама", были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Курганы были построены во времена династии Ахом между 13 и 19 веками нашей эры. Туристам предлагают узнать о королевском наследии и духовной сущности региона. Также можно посетить всемирно известные чайные сады и национальный парк Казиранга, где обитают однорогие носороги, которые находятся под угрозой исчезновения.

Остров Самуи, Таиланд

Последний сезон популярного сериала "Белый лотос" от HBO снимался именно в этом месте в Сиамском заливе. Остров известен бесконечными пляжами, кристально чистыми водами и джунглями. Ожидается, что этот уголок Таиланда в 2025 году привлечет рекордные 40 миллионов иностранных туристов.

Правительство недавно расширило программу безвизового въезда для граждан более 90 стран, а несколько авиакомпаний, включая Hong Kong Airlines, ITA Airways и British Airways, расширило расписание своих рейсов в страну.

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