Сэкономлено более 131 млн грн: объявлены результаты трех месяцев участия ОККО в программах поддержки военных 'Плюсы' и 'Согреваем защитников'

ОККО сэкономила военным более 131 миллиона гривен за три месяца. И это только в рамках государственной программы Плюсы в приложении Армия+ от Министерства обороны и собственной инициативы "Согреваем защитников", когда компания бесплатно угощает кофе и хотдогами защитников на прифронтовых АЗК.

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В марте-мае текущего года сеть АЗК ОККО предоставила украинским военным помощи на сумму более 131 миллионов гривен. Поддержка осуществлялась в рамках двух инициатив - программы поддержки военных Плюсы в приложении Армия+ от Министерства обороны и "Согреваем защитников" на прифронтовых заправках.

"Мы хорошо понимаем, насколько важна поддержка армии не только на уровне государства, но и со стороны бизнеса. Участие в Плюсах для ОККО и наша инициатива – это продолжение системной поддержки военных. Это не просто скидки, это об уважении, благодарности и стремлении быть рядом с военными каждый день", – отмечает Василий Дмитрив, вице-президент по маркетингу ОККО.

К Плюсам ОККО присоединилась в марте. Благодаря ей можно получать скидки на топливо, продукты и напитки на всех АЗК сети. За три месяца участия в программе предложениями ОККО воспользовались 540 тысяч раз. В частности, было заправлено более 9,7 миллионов литров топлива со скидкой. Среди наиболее популярных товаров на АЗК среди военных, кроме топлива – кофе, хот–доги и мороженое.

"Предложения на топливо – именно их больше всего хотят видеть военные по результатам опроса в Армия+ о программе Плюсы. И сеть АЗК ОККО откликнулась на этот запрос и предоставила очень классное предложение для защитников и защитниц, которое делает экономию очень ощутимой. Надеюсь, что продолжим наше сотрудничество и в дальнейшем", – комментирует Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны по вопросам цифровизации.

В рамках отдельной инициативы "Согреваем защитников" компания бесплатно угощает кофе и хотдогами на 54 прифронтовых АЗК в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях.

В общем, с начала полномасштабного вторжения на поддержку Сил обороны и гуманитарные инициативы ОККО уже направила 2,6 млрд грн – закупка техники, оружия, дронов, транспорта, топлива и снаряжения. Сейчас идет четвертая волна инициативы "ОКО за ОКО" – компания передает 1 гривну с каждого проданного литра топлива Pulls на усиление армии в рамках "Дронопада" фонда "Вернись живым".