Сейчас только смешат: какие мужские имена считались нормой в СССР

Попытки построить совершенно новое общество, опираясь на идеологию коммунизма, нередко принимали в СССР странные, если не сказать уродливые формы. Так в попытке отойти от традиции называть детей по церковному календарю советские люди придумали целую кучу несуразных имен.

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Сегодня OBOZ.UA расскажет о мужских именах. Некоторые из них до сих пор можно встретить в быту и даже не обратить внимание на идеологическую подоплеку, которая стоит за ними.

В первую очередь стоит помнить принцип, по которому формировали такие имена. Они должны были прославлять Коммунистическую партию СССР, ее руководителей и достижения. Нередко для этого брали какой-то лозунг или фразу и превращали в аббревиатуру. Иногда получалось крайне неуклюже:

Виливс – сочетание инициалов Владимира Ильича Ленина и Иосифа Висарионовича Сталина;

Баам – Байкало-Амурская магистраль;

Трудомир – от русских слов труд и мир;

Ремизан – от словосочетания "революция мировая занялась";

Юргаг – сокращение от имени первого космонавта Юрия Гагарина;

Велиор – от словосочетания "Великая Октябрьская революция";

Томик – от фразы "торжествуют коммунизм и ленинизм";

Дзержинальд – очевидно, в честь чекиста Феликса Дзержинского;

Тролебузин – от фамилий партийных функционеров Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновьев;

Маэнлест – по первым буквам фамилий коммунистических лидеров Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин;

Статор – сокращение от "Сталин торжествует".

Конечно все эти трудные для произношения, непривычные и неблагозвучные имена не прижились и очень быстро вышли из употребления. Зато некоторые более благозвучные и похожие на настоящие варианты можно услышать до сих пор. К ним можно отнести такие мужские имена:

Владлен и Владилен – сокращение от имени Владимир Ленин;

Ким – Коммунистический интернационал молодежи, а также традиционное корейское имя;

Дамир – от слов "давать" и "мир", славянское имя;

Ренат – от лозунга "революция, наука, труд", хотя на самом деле имя имеет латинское происхождение от слова renatus, то есть заново рожденный, возрожденный;

Рем – сокращенно от "революция мировая", а также имя одно из легендарных основателей Рима.

Так или иначе, а сейчас традиция давать детям идеологически окрашенные имена уходит в прошлое. Современные родители, если и предпочитают называть малышей необычно, то используют старинные или значимые для семьи варианты.

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