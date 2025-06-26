Почему в СССР использовали волосы вместо ниток: мало кто знает

Во времена СССР дефицитом были практически все товары – от продуктов питания до бытовой техники. Остро ощущалась в том числе и нехватка одежды, поэтому уход за ней часто требовал довольно неожиданных лайфхаков.

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Например, многие женщины периодически использовали для ремонта отдельных вещей собственные волосы вместо ниток. Сейчас это звучит, как дикость, а в советскую эпоху нередко спасало от неприятных ситуаций. OBOZ.UA разбирался, в каких случаях это делалось и для чего служило.

Безусловно, волосами пользовались, чтобы зашивать особо тонкие и даже прозрачные вещи – капроновые колготы. Этот доступный сейчас тип нательного белья в СССР считался невероятным дефицитом и очень ценным товаром. Одна пара стоила невероятных 15 рублей. И это при средней зарплате на уровне 120-150 рублей. Поэтому колготы носили с особой осторожностью и ремонтировали буквально до последнего.

Женщины пытались продлить службу своих колгот, кладя их в морозилку. Считалось, что холод укрепляет капроновые волокна. А когда очередная пара рвалась, доставали специальный тоненький крючок и брали несколько волосков, чтобы поднять петли на полотне и закрыть стрелку.

Примечательно, что именно дефицита ниток в СССР не было – их производили в достаточном количестве. Просто стандартная швейная нить, даже самая тонкая, для ремонта колгот не годится, ведь является для них слишком толстой. Только использование человеческого волоса позволяло отремонтировать ценную пару действительно незаметным образом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в СССР демонизировали капроновые колготки и запрещали носить их школьницам под страхом серьезного наказания.

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