Сейчас могут оштрафовать: привычки водителей, которые были распространены в СССР

Сегодня автомобиль – это средство передвижения, уход за которым происходит по вполне понятным схемам и в рутинном режиме. Но все было совсем не так во времена СССР.

Дефицит запчастей, отсутствие хоть какого-то сервиса, несовершенная конструкция отечественных моделей и недоразвитость инфраструктуры заставляли автовладельцев формировать привычки, за которые сейчас могут даже оштрафовать. Советские водители шутили, что день продажи авто является не меньшим праздником, чем день его покупки после огромной очереди. OBOZ.UA рассказывает, о быте тогдашних водителей, который сейчас может казаться сюжетом из фильма о выживании в постапокалипсисе.

Самостоятельный ремонт во дворе

В советские времена профессиональных автосервисов (СТО) было критически мало, а попасть туда "с улицы" считалось чем-то из разряда фантастики. Из-за этого каждый владелец "Жигулей" или "Москвича" автоматически становился механиком-самоучкой, который мог перебрать двигатель прямо на траве под подъездом. Выходные дни мужчины проводили не с семьями, а в гаражных кооперативах или во дворе под капотом, потому что доверить машину кому-то другому было дорого. А запчасти для самостоятельного ремонта приходилось выменивать через знакомых. Инструменты возили с собой целыми чемоданами, ведь уверенности, что ты доедешь из пункта А в пункт Б без поломки, не было никогда.

Мытье машины собственноручно

Еще меньше, чем автосервисов, в Союзе было моек – их попросту не существовало. Поэтому ритуал "купания" железного коня обычно проходил на берегах ближайших водоемов или просто во дворе с ведром. Кузов обмывали водой из реки или из крана, обтирали его старыми тряпками из домашнего текстиля и терли кузов до блеска под палящим солнцем. При этом никого не смущало, что остатки масла и грязная пена стекают прямо в грунт или воду, ведь это считалось нормой хозяйственного подхода. Вымытая до скрипа машина была предметом гордости, поэтому на этот процесс не жалели целого воскресного утра.

Консервация авто на зиму

Поскольку автомобиль был не просто транспортом, а роскошью, на которую копили деньги десятилетиями, его старались сохранить для потомков любым способом. С приходом первых холодов многие водители "консервировали" авто: ставили его на деревянные колодки в гараже, чтобы снять нагрузку с подвески и резины. Аккумулятор обязательно заносили в квартиру и хранили под кроватью или в кладовке, а кузов щедро смазывали антикоррозийными смесями, имевшими специфический стойкий запах. Всю зиму владелец мог ходить в гараж просто "проведать" своего любимца, пока тот ждал весеннего потепления. После такой зимовки было очень непросто вернуть авто на дорогу – оно требовало значительного внимания и довольно часто ломалось.

Отсутствие ремней безопасности

Культура безопасности в СССР была в зачаточном состоянии, и ремни часто воспринимались как досадное недоразумение, которое только мешает управлять. Многие искренне верили в миф, что при аварии лучше вылететь через лобовое стекло, чем быть "привязанным" к креслу, которое может загореться. Ремни или забрасывали за спинки сидений, или просто не использовали, считая это проявлением трусости или неопытности. О детских креслах тогда вообще не слышали: младенцев перевозили просто в люльках от колясок или даже на руках у матери на переднем пассажирском месте. Сейчас за такое легко можно получить немалый штраф.

Тормозная жидкость в фарах

Этот странный "тюнинг" был попыткой бороться с некачественным изготовлением деталей, ведь герметичность фар того времени оставляла желать лучшего. Водители замечали, что отражатели быстро ржавеют из-за конденсата, и придумали заливать внутрь немного тормозной жидкости, которая якобы должна была впитывать влагу. Фары с красной жидкостью на дне стали настоящим символом эпохи, хотя на самом деле это только портило световой поток и со временем разрушало зеркальное покрытие. Тем не менее мода на "цветные глаза" была настолько массовой, что такую картину можно было увидеть едва ли не в каждом втором дворе.

