Сегодня все будет удаваться: астропрогноз на четверг, 19 июня

В четверг, 19 июня продолжается 23 лунный день. Луна находится в созвездии Овна, Солнце постепенно завершает свой путь в Близнецах.

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О том, как сложится день с такими характеристиками, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она посоветовала сегодня вспомнить обо всем важном, что вы планировали в последнее время.

По словам астролога, 19 июня станет днем наполненности, а также днем целостности. "Вы почувствуете такую волну, энергию, поймете, что вы все можете, у вас есть силы", – пояснила она.

Исита Гая напомнила, что цифры один и девять, которые представляют сегодняшний день, являются воплощением Солнца и Марса. "И снова в сумме это единица, это снова Солнце", – добавила астролог. Также, по ее словам, сегодня во всем нам будет способствовать Юпитер.

"Поэтому важные дела вы можете перенести именно на этот день. И все, чтобы вы не начинали, все, что вы не делали, будет удаваться наилучшим образом для вас", – пообещала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 19 июня для всех знаков зодиака - он обещает, что сегодня день будет удачным для свиданий и развлечений.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

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