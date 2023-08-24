24 августа – ДЕНЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ, а не только провозглашения НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ

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Война российской орды убийц, насильников и мародеров военного преступника Путина еще и еще раз требует от нас перехода от защиты к наступлению в мировоззренческом и гуманитарном делах.

Далее текст на языке оригинала.

Тривале владне малоросіянство і неуцтво призвело до того, що владці та дрібніші посадовці ДОСІ послуговуються сталінсько-брежнєвсько-путінською термінологією в історичній, політологічній чи етнополітичній сферах. Тут і "Україна – багатонаціональна держава", "вітчизняна наука і освіта", "єдина колиска трьох народів"…

От і у справі сьогоднішнього СВЯТА зберігається тлумачення 24 серпня – як Дня проголошення Незалежності. Натомість, вкрай важливе редагування цього пострадянського компромісного терміну та загалом історичного підходу в справі ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ на поняття ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ.

Нагадаю, що, для прикладу, балтійські держави – колишні республіки СРСР пішли шляхом узаконення саме ВІДНОВЛЕННЯ своєї НЕЗАЛЕЖНОСТІ.

Більш за те, вже маємо два указа двох президентів, які створили певні передумови для цього важливого історичного та геополітичного рішення.

В 2016 році було опубліковано указ президента "Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років", де визнано історичне значення української державності у формі Української Народної Республіки, Української Держави і Західноукраїнської Народної Республіки. Щоправда, абсолютну більшість заходів щодо пропагування цих історичних подій державна і місцева влада так і не зробили. Зокрема від 2016 року до 24 лютого 2022 року так і не розпочався ремонт Будинку вчителя (Центральної Ради), не споруджено монумент Соборності тощо.

24 серпня 2021 року Указом Президента національну історію державотворення розширено до 988 року, коли "за часів князя Київського Володимира Великого - державотворця" зроблено "цивілізаційний вибір Київської Руси, спадкоємцями якої є…Галицько-Волинське князівство, Українська козацька держава, Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка, Українська Держава, Карпатська Україна та сучасна Україна".

Щоправда і цей важливий документ повною мірою не виконано. Зокрема досі не оприлюднено Урядом та Академіями наук передбаченої указом президента Стратегії захисту, збереження та популяризації історії української державності.

Саме тому НА ЧАСІ системна і дієва робота в царині ІНФОРМАЦІЙНОГО обґрунтування та популяризації історії української ДЕРЖАВНОСТІ.

Для цього потрібно:

– запровадити у ВСІХ вишах спеціальні курси з історії української державності, української культури, української ділової мови і права;

– фінансово підтримувати зйомки документальних та художніх фільмів на історичну, культурологічну та воєнну тематику, а на каналі "Єдині новини" систематично їх демонструвати;

– провести перепідготовку вчителів, викладачів історії та екскурсоводів;

– запровадити відповідальність за прояви українофобії (україноненависництво), тобто дії спрямовані на приниження або заперечення субʼєктності України як держави, української нації, мови…

Переконаний, що вже найближчим часом ми будемо відзначати День ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ, яка сягає щонайменше 860 року, коли знані міжнародні джерела зафіксували ПЕРШИЙ ФАКТ військового походу та ухвалення мирного договору з Візантією очільника КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ Київського князя АСКОЛЬДА. Бо як мудро зазначив знаменитий літописець Нестор:

"Ось чому з цієї пори почнемо (розповідь) і число (лік рокам) покладемо".

Тож памʼятаємо, шануємо і популяризуємо історію, як мінімум,

1 163 РОКІВ нашої УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ!

Зі СВЯТОМ Вас дорогі українці!

П.С. Картина Олега ШУПЛЯКА для НАСНАГИ до ПЕРЕМОГИ!