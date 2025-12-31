Щедрый вечер или Маланки: что запрещено делать 31 декабря

Завершение декабря в Украине ознаменовано одним из самых колоритных праздников — Щедрым вечером, который в народе ласково называют Маланкой. После перехода на обновленный церковный календарь этот праздник теперь приходится на 31 декабря, создавая особую атмосферу накануне Нового года.

Видео дня

Это магическое время, когда старые традиции тесно переплетаются с религиозными канонами и современной жизнью. Украинцы готовят богатый ужин, поют обрядовые песни и верят в символическое обновление мира.

Однако чтобы следующий год был успешным, важно знать не только как праздновать, но и чего категорически не стоит делать. В этот день каждый жест и каждое слово имеют особую энергетику, способную повлиять на судьбу семьи.

Что такое Щедрый вечер (Маланка)

Свое название вечер получил благодаря главному блюду стола — щедрой кутьи. В отличие от Сочельника, на этот раз кашу заправляют скоромными ингредиентами: сливочным маслом, сливками или даже смальцем, что знаменует окончательное прощание с постом. Церковная литургия в этот день вспоминает преподобную Меланию, чья преданность Богу стала образцом для верующих, однако народные гуляния имеют значительно более древние, дохристианские корни.

В этот вечер стол должен буквально ломиться от блюд — мясных блюд, колбас и пирогов, ведь считается, что чем щедрее будет угощение, тем богаче окажется грядущий год.

Неотъемлемой частью празднования остается щедрование и театрализованные действа. Молодежь переодевается в фольклорных персонажей и водит "Козу", чья символическая смерть и воскресение олицетворяют смену годовых циклов и непобедимость жизни. Во многих семьях именно под вечер 31 декабря традиционно сжигают Дидуха — соломенный сноп, который стоял в углу с Рождества. Этот огонь символизирует очищение от прошлых проблем и освобождение места для новых светлых событий, которые ждут впереди в январе.

Что нельзя делать на Маланки 31 декабря

Несмотря на общее веселье, Щедрый вечер требует соблюдения определенных этических и бытовых правил.

Прежде всего, церковь и народные обычаи предостерегают от излишеств: не стоит злоупотреблять спиртными напитками или переедать до потери самоконтроля.

или переедать до потери самоконтроля. Тяжелый физический труд, изнурительная уборка или стирка в этот день также не приветствуются, ведь время следует посвятить духовному единению с родными .

. Считается, что если провести Маланку в печали или размышлениях о плохом, то и следующие двенадцать месяцев пройдут в тревогах.

Отдельное внимание стоит уделить общению и гостеприимству .

. Категорически запрещено сквернословить, ссориться или затаивать обиду на близких, поскольку конфликты в это переходное время могут перенестись на весь будущий год.

или затаивать обиду на близких, поскольку конфликты в это переходное время могут перенестись на весь будущий год. Если вы собираетесь навестить друзей, не идите к ним с пустыми руками — даже символический подарок поможет сохранить положительную энергию в доме хозяев.

Соблюдение этих простых советов поможет сохранить мир в душе и уют в доме, встречая 1 января с чистыми помыслами.

OBOZ.UA предлагает пожелания на праздник Маланки 31 декабря.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.