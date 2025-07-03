Счастливый день для финансов: астропрогноз на 3 июля

В четверг, 3 июля продолжается 8-й лунный день, который после полудня перейдет в 9-й. Луна находится в созвездии Весов, Солнце проходит сквозь сезон Рака.

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О таких днях говорят, что это дни, посвященные знаниям и финансам. Астролог и нумеролог Исита Гая эксклюзивно для OBOZ.UA подтвердила, что этот четверг будет удачным для финансовых операций. Она также рассказала подробнее, как он сложится.

"Это будет абсолютно счастливый день для всех финансовых операций, для всего, что связано с манифестированием финансовых потоков. Поэтому именно в этот день вы можете создавать свои финансовые потоки", – сказала Исита Гая.

Она посоветовала именно сегодня практиковать заряжание кошелька. А также положить на подоконник деньги, ведь сейчас Луна находится в фазе роста и это может быть полезным. "Можете сказать, что: "Луна растет, мои финансы прибывают". И наблюдать, а как всю ночь ваша монетка или купюра, она будет лежать под лунным светом", – описала практику астролог.

Кроме того она рассказала о практике, которая поможет записывать знания на подсознание. "Я советую спать на книге, а какую вы хотите познать. Она будет работать с вашим подсознанием", – сказала Исита Гая.

Астролог посоветовала также планировать на этот четверг покупки, в том числе очень крупные и дорогие. "Договоры, которые касаются покупки, продажи квартиры, недвижимости, земли, они будут абсолютно удачными. Если вы хотите покупать драгоценные металлы, любые договоренности именно в этот день будут удачными", – пообещала она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 3 июля для всех знаков зодиака – кому сегодня стоит назначать важные встречи, ведь они будут удачными.

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