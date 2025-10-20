SBC Summit Lisbon 2025: украинские эксперты изучили европейский опыт ответственной игры

В этом сентябре в Лиссабоне прошло одно из самых масштабных событий в сфере игорного бизнеса и технологий – SBC Summit Lisbon 2025. Более 30 тысяч участников из 150 стран собрались, чтобы представить новые продукты в игровой индустрии и обсудить ключевые тренды. Особое внимание было уделено вопросам мониторинга поведения игроков, защиты их прав и профилактики лудомании.

Видео дня

На саммите присутствовала группа экспертов от Украины – представители Центра общественного здоровья МОЗ Украины, Национальной социальной сервисной службы Украины, МОН Украины и ГС "Центр ответственной игры" (RGC). Экспертная группа приехала изучать, как в других странах функционирует система защиты игроков и как этот опыт можно эффективно применить дома. Для Украины это шанс заложить основу уникальной национальной программы противодействия лудомании.

Эта поездка стала возможной в рамках программы международного обмена опытом с Центром ответственной игры при поддержке компании FAVBET, которая является генеральным меценатом проекта. Программа реализуется в сотрудничестве с государственными учреждениями, экспертами охраны психического здоровья и представителями бизнеса.

Европейские практики, которые могут изменить Украину

На саммите организовали десятки тематических зон для обсуждения актуальных для индустрии тем. Одной из самых активных стала Player Protection (Защита игроков). Там делились опытом и дискутировали о том, как технологии Big Data и искусственный интеллект помогают выявлять зависимость на ранних этапах.

Наших представителей заинтересовал опыт защиты игроков Великобритании. Там работает система GAMESTOP, позволяющая добровольно заблокировать доступ к играм у всех операторов одновременно. Подобные модели уже обсуждают для Украины с учетом национальных реалий.

Также эксперты представили цифровые решения для поддержки игроков. Речь о приложениях для эмоциональной стабилизации и онлайн-платформах групповой терапии.

В Украине уже создана база для ответственной игры: действует социальный стандарт, операторы работают с обязательными лимитами, а государство и бизнес вместе строят безопасную среду для игроков. Но опыт международных коллег открывает новые возможности и показывает, где систему можно улучшить.