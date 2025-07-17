Сатурн раздает карму: каким будет 17 июля. Астропрогноз

В четверг, 17 июля продолжается 22 лунный день. Луна находится в созвездии Овна, Солнце – Рака.

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Какие изменения ждут нас в такой день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она посоветовала не ждать потрясений в этот четверг, но приготовиться к трансформациям. К тому же внимательно следить за своим поведением. Оно будет иметь последствия.

"Четверг, 17 июля будет для людей достаточно спокойным, но в то же время трансформирующим", – предупредила Исита Гая.

Она напомнила, что 17 число – это день, наполненный энергией Сатурна. "И Сатурн будет очень четко наблюдать за каждым в этот день", – сказала астролог.

"И каждого восьмого числа, или если в сумме идет восемь, – это день Сатурна. И именно в этот день Сатурн раздает карму. Как приятную, так и неприятную", – напомнила она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 17 июля для всех знаков зодиака – у кого день сегодня будет удачным для решения проблем.

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