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Самый вкусный и легкий праздничный салат "Дамский каприз": готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
588
Рецепт салата

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и легкий салат, идеальной основой будет – листья салата, айсбер, руккола, а также полезный шпинат. А также свежие овощи. А для более сытного и вкусного варианта можно добавить яйца, сыр, рыбу, сельдь, красную рыбу, любой сыр. 

Видео дня
Легкий и вкусный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом "Дамский каприз" из листьев салата, свежих овощей и красной рыбы.

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • микс салата
  • 1 огурец
  • помидоры черри
  • 100 г слабосоленой красной рыбы
  • 100 г сливочного сыра

Соус:

  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 2 ст.л. масла
  • 1 ч.л. меда
  • 1 ч.л. соевого соуса
  • 1 ч.л. горчицы в зерна

Способ приготовления:

1. Порежьте помидоры пополам, огурцы слайсами.

Ингредиенты для салата

2. Выложите на блюдо листья салата, сверху овощи, крем-сыр и порезанную кусками рыбы.

Приготовление салата

3. Смешайте все для соуса и полейте салата.

Готовый салат

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