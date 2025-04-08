Самый вкусный и легкий праздничный салат "Дамский каприз": готовится 10 минут

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и легкий салат, идеальной основой будет – листья салата, айсбер, руккола, а также полезный шпинат. А также свежие овощи. А для более сытного и вкусного варианта можно добавить яйца, сыр, рыбу, сельдь, красную рыбу, любой сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом "Дамский каприз" из листьев салата, свежих овощей и красной рыбы.

Ингредиенты:

микс салата

1 огурец

помидоры черри

100 г слабосоленой красной рыбы

100 г сливочного сыра

Соус:

1 ст.л. лимонного сока

2 ст.л. масла

1 ч.л. меда

1 ч.л. соевого соуса

1 ч.л. горчицы в зерна

Способ приготовления:

1. Порежьте помидоры пополам, огурцы слайсами.

2. Выложите на блюдо листья салата, сверху овощи, крем-сыр и порезанную кусками рыбы.

3. Смешайте все для соуса и полейте салата.

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