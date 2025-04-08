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Самый вкусный и легкий праздничный салат "Дамский каприз": готовится 10 минут
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и легкий салат, идеальной основой будет – листья салата, айсбер, руккола, а также полезный шпинат. А также свежие овощи. А для более сытного и вкусного варианта можно добавить яйца, сыр, рыбу, сельдь, красную рыбу, любой сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом "Дамский каприз" из листьев салата, свежих овощей и красной рыбы.
Ингредиенты:
- микс салата
- 1 огурец
- помидоры черри
- 100 г слабосоленой красной рыбы
- 100 г сливочного сыра
Соус:
- 1 ст.л. лимонного сока
- 2 ст.л. масла
- 1 ч.л. меда
- 1 ч.л. соевого соуса
- 1 ч.л. горчицы в зерна
Способ приготовления:
1. Порежьте помидоры пополам, огурцы слайсами.
2. Выложите на блюдо листья салата, сверху овощи, крем-сыр и порезанную кусками рыбы.
3. Смешайте все для соуса и полейте салата.
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