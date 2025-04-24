Самый удачный кляр для сочных куриных отбивных: понадобится всего два ингредиента

Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных и сочных отбивных и котлет. А кляр для отбивных лучше всего готовить из яиц, добавив сметану.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных отбивных в кляре из яиц, муки и сметаны.

Ингредиенты:

Куриное филе 700 г

Кляр:

Яйца 3 шт.

Мука 60 г

Сметана 3 ст.л.

Соль перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разрезаем филе и отбиваем его, солим, перчим.

2. Для кляра: взбейте яйца, муку, сметану, специи. Хорошо перемешиваем до однородной смеси.

3. Обмокните хорошо в кляр мясо.

4. Обжариваем на растительном масле на огне меньше среднего до золотистого цвета.

Готовые отбивные будут очень сочными и вкусными!

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