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Самый удачный кляр для сочных куриных отбивных: понадобится всего два ингредиента
Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных и сочных отбивных и котлет. А кляр для отбивных лучше всего готовить из яиц, добавив сметану.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных отбивных в кляре из яиц, муки и сметаны.
Ингредиенты:
- Куриное филе 700 г
Кляр:
- Яйца 3 шт.
- Мука 60 г
- Сметана 3 ст.л.
- Соль перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Разрезаем филе и отбиваем его, солим, перчим.
2. Для кляра: взбейте яйца, муку, сметану, специи. Хорошо перемешиваем до однородной смеси.
3. Обмокните хорошо в кляр мясо.
4. Обжариваем на растительном масле на огне меньше среднего до золотистого цвета.
Готовые отбивные будут очень сочными и вкусными!
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