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Самый удачный кляр для сочных куриных отбивных: понадобится всего два ингредиента

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт блюда

Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных и сочных отбивных и котлет. А кляр для отбивных лучше всего готовить из яиц, добавив сметану.

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Из чего приготовить самый удачный кляр для отбивных

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных отбивных в кляре из яиц, муки и сметаны. 

Рецепт отбивных

Ингредиенты:

  • Куриное филе 700 г

Кляр: 

  • Яйца 3 шт.
  • Мука 60 г
  • Сметана 3 ст.л.
  • Соль перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разрезаем филе и отбиваем его, солим, перчим.

Мясо для отбивных

2. Для кляра: взбейте яйца, муку, сметану, специи. Хорошо перемешиваем до однородной смеси.

Яичный кляр

3. Обмокните хорошо в кляр мясо.

Приготовление блюда

4. Обжариваем на растительном масле на огне меньше среднего до золотистого цвета.

Сколько и как жарить отбивные

Готовые отбивные будут очень сочными и вкусными!

Готовые отбивные

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