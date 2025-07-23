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Самый ленивый "Наполеон" без приготовления теста: делимся простым рецептом вкусного десерта

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
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Самый ленивый 'Наполеон' без приготовления теста: делимся простым рецептом вкусного десерта

Один из самых вкусных и легких домашних тортов – "Наполеон". Готовить его можно как из готового слоеного теста, а также просто из лаваша. Крем лучше всего готовить заварной. 

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Домашний "Наполеон"

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и главное – простого и быстрого "Наполеона".

Рецепт торта

Ингредиенты:

  • 700 г слоеного теста (3 листа)
  • 2 яйца
  • 100-150 г сахара
  • ванильный сахар
  • 2 ст.л крахмала
  • 500 мл молока
  • 50 г сливочного масла

Способ приготовления:

1. Тесто размораживаем, смазываем небольшим количеством воды и отправляем в разогретую до 200 С духовку на 20 минут.

Коржи для торта

2. Для крем: в кастрюльку разбиваем яйца, добавляем сахар, ванилин, крахмал и хорошо перемешиваем. Вливаем теплое молоком. Отправляем на средний огонь и при постоянном помешивании завариваем крем. Снимаем с огня, добавляем сливочное масло и все хорошо перемешиваем. Переливаем в тарелку и накрываем пленкой в контакт.

Крем для торта

3. Готовые коржи делим на 3-4 части, верхний слой измельчаем в крошку.

Сколько готовится торт

4. Собираем торт по принципу корж-крем, сверху присыпаем крошкой и отправляем в холодильник на 1-2 часа или можно есть уже сразу (если любите не пропитанный).

Готовый торт

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