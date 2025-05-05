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Самый бюджетный шашлык из куриных спинок: делимся самым удачным маринадом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
45
Самый бюджетный шашлык из куриных спинок: делимся самым удачным маринадом

Если вы хотите приготовить очень быстро вкусный и сочный шашлык, выбирайте для этого куриное мясо, например куриные спинки и филе. Стоит отметить, что мариновать мясо нужно не меньше 30 минут минимум.

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Шашлык из куриного мяса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного шашлыка из куриных спинок.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • На 1,5 кг спинок
  • 3-4 зуб. чеснока
  • 5 ст.л соевого соуса
  • 1 ч. л меда
  • 1 ст.л лимонного сока
  • 1 ст.л паприки
  • 1 ст.л приправы к курице
  • 1 ч.л соли (не полная)
  • 1 ст.л бальзамического соуса
  • 1ч.л горчицы

Способ приготовления:

1. К мясу добавьте все специи, соус, тертый чеснок, мед, бальзамический соус и перемешайте.

Мясо со специями

2. Мясо залейте маринадом и замаринуйте и 25-30 минут.

Сколько мариновать мясо

3. Жарьте мясо на гриле или решетке и на мангале до готовности.

Готовый шашлык

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