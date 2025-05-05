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Самый бюджетный шашлык из куриных спинок: делимся самым удачным маринадом
Если вы хотите приготовить очень быстро вкусный и сочный шашлык, выбирайте для этого куриное мясо, например куриные спинки и филе. Стоит отметить, что мариновать мясо нужно не меньше 30 минут минимум.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного шашлыка из куриных спинок.
Ингредиенты:
- На 1,5 кг спинок
- 3-4 зуб. чеснока
- 5 ст.л соевого соуса
- 1 ч. л меда
- 1 ст.л лимонного сока
- 1 ст.л паприки
- 1 ст.л приправы к курице
- 1 ч.л соли (не полная)
- 1 ст.л бальзамического соуса
- 1ч.л горчицы
Способ приготовления:
1. К мясу добавьте все специи, соус, тертый чеснок, мед, бальзамический соус и перемешайте.
2. Мясо залейте маринадом и замаринуйте и 25-30 минут.
3. Жарьте мясо на гриле или решетке и на мангале до готовности.
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