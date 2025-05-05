Самый бюджетный шашлык из куриных спинок: делимся самым удачным маринадом

Если вы хотите приготовить очень быстро вкусный и сочный шашлык, выбирайте для этого куриное мясо, например куриные спинки и филе. Стоит отметить, что мариновать мясо нужно не меньше 30 минут минимум.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного шашлыка из куриных спинок.

Ингредиенты:

На 1,5 кг спинок

3-4 зуб. чеснока

5 ст.л соевого соуса

1 ч. л меда

1 ст.л лимонного сока

1 ст.л паприки

1 ст.л приправы к курице

1 ч.л соли (не полная)

1 ст.л бальзамического соуса

1ч.л горчицы

Способ приготовления:

1. К мясу добавьте все специи, соус, тертый чеснок, мед, бальзамический соус и перемешайте.

2. Мясо залейте маринадом и замаринуйте и 25-30 минут.

3. Жарьте мясо на гриле или решетке и на мангале до готовности.

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