Самые удачные и вкусные домашние вареники по бабушкиному рецепту: тесто готовится элементарно

Домашние вареники умеет готовить практически каждая хозяйка. Но, очень часто они получаются не пышными, серыми и сырыми внутри. Чтобы избежать этого, нужно знать некоторые секреты приготовления именно тесто, например, очень вкусные и удачные будут на кефире.

Кулинар поделилась в Instagram бабушкиным рецептом вкусных вареников, которые получаются очень пышными и удачными.

Ингредиенты для теста:

500 г муки

2 щепотки соли

неполная чайная ложка соды

500 мл жирного кефира (жирного, выбирайте наиболее похожего на домашний)

начинка по вкусу

Способ приготовления:

1. В муку добавляем соль и соду, хорошенько перемешиваем. Вливаем кефир и замешиваем мягкое, эластичное тесто. Даем тесту немного "отдохнуть" 10-15 минут.

2. Раскатываем на "колбаски", нарезаем, и каждый кусочек на кружочки и раскатываем, кладем начинку и лепим вареники.

3. Как варить: варим вареники партиями, не все сразу, чтобы они не слиплись и имели пространство. Вода должна сильно кипеть. Как только вареники всплыли на поверхность- засекаем 5 минут и снимаем.

