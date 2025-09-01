Самые удачные и вкусные домашние вареники по бабушкиному рецепту: тесто готовится элементарно
Домашние вареники умеет готовить практически каждая хозяйка. Но, очень часто они получаются не пышными, серыми и сырыми внутри. Чтобы избежать этого, нужно знать некоторые секреты приготовления именно тесто, например, очень вкусные и удачные будут на кефире.
Кулинар поделилась в Instagram бабушкиным рецептом вкусных вареников, которые получаются очень пышными и удачными.
Ингредиенты для теста:
- 500 г муки
- 2 щепотки соли
- неполная чайная ложка соды
- 500 мл жирного кефира (жирного, выбирайте наиболее похожего на домашний)
- начинка по вкусу
Способ приготовления:
1. В муку добавляем соль и соду, хорошенько перемешиваем. Вливаем кефир и замешиваем мягкое, эластичное тесто. Даем тесту немного "отдохнуть" 10-15 минут.
2. Раскатываем на "колбаски", нарезаем, и каждый кусочек на кружочки и раскатываем, кладем начинку и лепим вареники.
3. Как варить: варим вареники партиями, не все сразу, чтобы они не слиплись и имели пространство. Вода должна сильно кипеть. Как только вареники всплыли на поверхность- засекаем 5 минут и снимаем.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: