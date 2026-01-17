Самые опасные сковороды, на которых категорически нельзя готовить еду: топ-4

Сковорода – один из главных кухонных гаджетов, без которого очень тяжело представить приготовление еды. Но, очень часто сковороды быстро портятся, еда пригорает из-за неправильного, во-первых – использования, а во-вторых – ухода.

Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров и специалистов, какие сковороды самые опасные.

Виды опасных сковородок

Самыми опасными являются тефлоновые сковородки с царапинами или перегретые из-за выделения токсичных веществ, а также дешевые алюминиевые (выделяют алюминий) и медные (при чрезмерном использовании), поскольку при повреждении покрытия или высокой температуре эти материалы могут попадать в пищу, что вредно для здоровья. Самыми безопасными считаются чугунные, керамические и из нержавеющей стали сковородки при правильном использовании, а также современные тефлоновые, если не перегревать и не царапать их.

Давайте разберемся более детально и тщательно, на каких сковородах вообще нельзя готовить и почему

Тефлоновые

При высоких температурах (выше 260°C) или при повреждении (царапины, использование металлических лопаток) выделяют токсичные соединения, которые могут вызвать проблемы с иммунитетом и эндокринной системой, а также способствовать развитию рака (PFOA и PFOS).

Алюминиевые (не защищенные)

Ионы алюминия могут проникать в пищу и накапливаться в организме, что вредно для нервной системы.

Медные

При повреждении покрытия медь может выделяться в пищу, что опасно при регулярном употреблении, особенно во время приготовления кислых блюд.

Из дешевых сплавов

Могут выделять хром и другие вредные вещества при сильном нагревании.

Как повысить безопасность

Для тефлоновых

Используйте деревянные/силиконовые лопатки, не перегревайте, мойте мягкой губкой, не используйте абразивные средства.

Для алюминиевых

Выбирайте модели с толстым дном, лучше литые, и не готовьте в них кислые блюда, длительное время.

Преимущество чугуна

Безопасный, долговечный, выделяет полезное железо.

Нержавеющая сталь

Профессиональный выбор, долговечный, требует определенных навыков.

Керамические покрытия

Более естественные, но не переносят резких перепадов температуры.

Вывод

Наиболее опасными являются поврежденные или неправильно эксплуатируемые сковородки с антипригарным покрытием (из-за токсичных соединений) и дешевые алюминиевые, тогда как чугунные и качественные из нержавеющей стали являются лучшими и самыми безопасными для здоровья.

