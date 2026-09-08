Самые мудрые знаки зодиака, которые дают самые лучшие советы и умеют поддерживать: среди них Рыбы

Мудрость присуща любому человеку, но к этому нужно прийти, осознанно и через опыт. Астрологи же выделают три знаки Зодиака, которые имеют врожденную мудрость и способны давать самые лучшие советы.

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Астрологи называют самым мудрым знаком зодиака — Рыбы. Они умеют по-настоящему чувствовать людей и давать мудрые советы.

1 место – Рыбы

Природной мудростью поражают лишь несколько представителей зодиакального круга.

Они с заботой и пониманием дают советы, помогая увидеть ситуацию яснее. Благодаря своей интуиции, они могут помогать другим людям. При этом они умеют искренне поддерживать.

2 место – Скорпион

Несмотря на сложный характер, они способны видеть скрытые мотивы и этим – дать нужный совет в нужное время.

3 место – Стрельцы

Они имеют очень прямой и честный характер, это иногда и создает им лишние проблемы, так как они не боятся говорить правду, даже если она может быть неудобной. Но, именно они умеют давать нужные советы, которые "работают".

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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