Samsung представил новые складные смартфоны Galaxy: что изменилось, цены и где купить в Украине

22 июля компания Samsung провела традиционную презентацию Galaxy Unpacked 2026, на которой представила сразу три новые модели складных смартфонов Galaxy. Также производитель анонсировал новое поколение смарт-часов Galaxy Watch.

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Мы собрали самую важную информацию о новом поколении смартфонов Samsung с гибким дисплеем – от ключевых изменений до цен и начала продаж в Украине.

В этом году Samsung сделала линейку складных смартфонов более понятной для пользователей. Ее возглавил Galaxy Fold8 Ultra – новый флагман серии Fold, ставший самым мощным складным смартфоном Galaxy. Также компания представила Galaxy Fold8 в новом форм-факторе – самый легкий представитель линейки, а также Galaxy Flip8 – компактный складной смартфон для тех, кто ценит стиль и удобство. Все новинки получили самые современные возможности Galaxy AI для различных сценариев использования, а также усиленные материалы корпуса и дисплеев, что должно повысить долговечность устройств и их устойчивость к повседневному износу.

Galaxy Fold8 Ultra – главный флагман среди складных смартфонов

В новом поколении смартфона объединили преимущества серии Fold с ультра-характеристиками, приближенными к серии флагманов Galaxy S26 Ultra.

Смартфон получил стильный дизайн и стал на 0,1 мм тоньше, чем Fold7. Оптимизированный шарнир позволяет легко раскладывать устройство одним движением, а 8-дюймовый дисплей в разложенном виде обеспечивает рабочее пространство, сравнимое с двумя смартфонами с экранами 6,5 дюйма, расположенными рядом. Экран с пиковой яркостью 3000 нит – самый яркий среди складных смартфонов – поддерживает частоту обновления 120 Гц и имеет антибликовое покрытие.

Батарея емкостью 5000 мАч ("предшественник" имел 4400 мАч) обеспечивает до 27 часов просмотра видео. А эксклюзивный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, как и в Galaxy S26 Ultra, обеспечивает высокую производительность смартфона, быструю многозадачность и стабильную работу функций Galaxy AI.

Особое внимание компания уделила камерам: широкоугольная камера на 200 МП и усовершенствованная ультраширокоугольная камера на 50 МП позволяют снимать самые живописные пейзажи с высокой детализацией. Технология ProVisual Engine улучшает качество фото и видео, в частности при съемке в условиях слабого освещения. Максимальный объем памяти: 16 Гб/1 Тб.

Доступен в Украине в следующих цветах: глубокий фиолетовый, кремовый, графитовый.

Galaxy Fold8 – новый форм-фактор для творчества и контента

Если еще несколько лет назад складные смартфоны удивляли самим форматом, то Galaxy Fold8 делает ставку на другое – комфорт повседневного использования. Новая модель воплощена в самом легком дизайне серии Fold, созданной под самый популярный формат контента 4:3. Вес устройства составляет всего 201 грамм.

Смартфон получил большой экран для работы и создания контента (дисплей 7,6" в разложенном виде) с яркостью до 3000 нит и частотой обновления 120 Гц, усовершенствованный шарнир с более плавным ходом и новейший процессор Snapdragon® 8 Elite Gen 5.

Возможности устройства дополняют аккумулятор емкостью 4 800 мА∙ч и двойная камера на 50 МП с поддержкой ночной видеосъемки в формате 8K. Максимальный объем памяти: 16 Гб/1 Тб.

Доступен в Украине в следующих цветах: лавандовый, кремовый, графитовый.

Galaxy Flip 8 – самая компактная новинка презентации

Galaxy Flip8 стал самым тонким и самым легким смартфоном в серии Flip – его вес составляет всего 180 граммов. Благодаря компактному формату он легко помещается в кармане, при этом получив более прочный корпус, более яркий дисплей (пиковая яркость 2 600 нит) и обновленные возможности камеры. Дисплей 6,9" в разложенном виде и 4,1".

Одной из главных особенностей модели остаются широкие возможности для фото- и видеосъемки. Благодаря складной конструкции смартфон можно использовать для съемки под разными углами без дополнительных аксессуаров, а функции суперстабилизации, двойной видеосъемки и Galaxy AI помогают быстро создавать и редактировать контент. Дополняют новинку процессор Exynos 2600 (3 нм) и аккумулятор емкостью 4 300 мА·ч. Максимальный объем памяти – 12/512 ГБ.

В Украине доступен в следующих цветах: розовый, кремовый, графитовый.

Когда новинки появятся в Украине и какова будет цена

В сети "Фокстрот" предзаказ на новые Galaxy Fold8 и Galaxy Flip8 стартует 22 июля. В этот период покупатели смогут получить скидку до 12 000 грн в зависимости от модели и условий акции. Официальный старт продаж в Украине запланирован на 14 августа.

Ориентировочная стоимость новинок:

Galaxy Fold8 Ultra – от 90 999 или от 3640 грн/25 мес

Galaxy Fold8 – от 81 999 или от 3280 грн/25 мес.

Galaxy Flip8 – от 55 999 или от 2240 грн/25 мес.

Подробнее ознакомиться с техническими характеристиками новых Galaxy Fold8, Fold8 Ultra и Flip8, а также оформить предзаказ можно на сайте Фокстрот.