Самая жаркая неделя лета: синоптик сказал, когда ждать +40 в Украине

Первая декада августа принесет в Украину пиковые температуры и станет самым жарким периодом этого лета. Приход субтропического воздуха в сочетании с малооблачным небом и слабым ветром раскалит атмосферу до аномальных показателей.

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В отдельные дни столбики термометров в тени местами достигнут отметки +40 градусов, а ослабление жары придет только к выходным. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

Жара начнется с понедельника

Уже в понедельник, 3 августа, сухая и жаркая погода установится практически на всей территории страны. Небольшие локальные грозовые дожди возможны лишь днем и вечером на западе, северо-западе и в Крыму.

Ночью езе будут комфортные +15…+20, а днем воздух прогреется до +31…+36 градусов. На Закарпатье столбики термометров поднимутся до +38.

Во вторник, 4 августа, зона экстремального тепла расширится. Кратковременные дожди пропустят лишь север страны ночью и крайний восток днем. В остальных регионах будет сухо и малооблачно.

Температура ночью +17…+22, днем +32…+37. В юго-западных областях температурный пик достигнет +38…+40 градусов.

Пик аномальной жары

Среда, 5 августа, станет днем абсолютной жары без единого намека на осадки по всей стране. Ночные показатели удержатся на уровне +18…+23, а днем термометры покажут +33…+38. В западной части страны жара местами раскалит воздух до +39…+40 градусов.

В четверг, 6 августа, жара продолжит удерживать позиции. Ночью на Полесье, а днем в остальных западных областях пройдут кратковременные грозовые дожди, возможны шквалы. На остальной территории будет сухо.

Температура ночью составил +19…+24, днем +33…+38. В южных и западных регионах снова ожидаются рекордные +39…+40 градусов.

Грозы, град и похолодание

Пятница, 7 августа, принесет первые признаки смены атмосферных фронтов. Днем в западных, северных и центральных областях ожидаются сильные ливни, град и шквалы до 17–22 м/с. На Левобережье сохранится сухая погода.

Ночь будет очень теплой до +25, днем удержится жара в пределах +33…+38 градусов.

В субботу, 8 августа, холодный фронт вступит в полную силу. Грозовые дожди, местами с градом и шквалами, прокатятся по большей части Украины кроме запада.

На севере и западе начнется долгожданный спад температуры. Ночью температура опустится до +14, днем +27…+32.

В воскресенье, 9 августа, погоду начнет определять антициклон, который принесет сухой и свежий воздух. В северных и западных областях ночью термометры опустится до приятных +10…+15, днем составит +26…+31. На остальной территории страны ночью ожидается +15…+21, а днем комфортные +28 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики предупреждали, что в начале августа в Украину придет значительное потепление: температура воздуха в отдельных регионах может подняться до 35 градусов и выше. Жарче всего будет в западных областях, а также частично в центре и на севере.

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