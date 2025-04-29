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Самая вкусная закуска из крабовых палочек: идеальное блюдо для праздничного стола
Крабовые палочки – идеальная основа для приготовления вкусных салатов, а также намазок. Еще из них получатся очень сытные закуски и даже пироги.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек и вареных яиц.
Ингредиенты:
- яйца(вареные) – 2 шт.
- крабовые палочки – 8 шт.
- крем-сыр – 3 ст.л.
- соль, перец, сушеный чеснок по вкусу
- черри – 5 шт.(можно добавлять по желанию)
- майонез (можно немного добавить если намазка получается сухой)
- хлеб
Способ приготовления:
1. Натрите крабовые палочки и вареные яйца, сыр.
2. Добавьте мелко порезанные помидоры, майонез, крем-сыр, специи и перемешайте.
3. Подавайте с тостовым хлебом!
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