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Самая вкусная закуска из крабовых палочек: идеальное блюдо для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
378
Рецепт блюда

Крабовые палочки – идеальная основа для приготовления вкусных салатов, а также намазок. Еще из них получатся очень сытные закуски и даже пироги.

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Закуска из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек и вареных яиц. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • яйца(вареные) – 2 шт.
  • крабовые палочки – 8 шт.
  • крем-сыр – 3 ст.л.
  • соль, перец, сушеный чеснок по вкусу
  • черри – 5 шт.(можно добавлять по желанию)
  • майонез (можно немного добавить если намазка получается сухой)
  • хлеб

Способ приготовления: 

1. Натрите крабовые палочки и вареные яйца, сыр. 

Ингредиенты для блюда

2. Добавьте мелко порезанные помидоры, майонез, крем-сыр, специи и перемешайте.

Основа для блюда

3. Подавайте с тостовым хлебом! 

Готовая закуска

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