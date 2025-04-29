Самая вкусная закуска из крабовых палочек: идеальное блюдо для праздничного стола

Крабовые палочки – идеальная основа для приготовления вкусных салатов, а также намазок. Еще из них получатся очень сытные закуски и даже пироги.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек и вареных яиц.

Ингредиенты:

яйца(вареные) – 2 шт.

крабовые палочки – 8 шт.

крем-сыр – 3 ст.л.

соль, перец, сушеный чеснок по вкусу

черри – 5 шт.(можно добавлять по желанию)

майонез (можно немного добавить если намазка получается сухой)

хлеб

Способ приготовления:

1. Натрите крабовые палочки и вареные яйца, сыр.

2. Добавьте мелко порезанные помидоры, майонез, крем-сыр, специи и перемешайте.

3. Подавайте с тостовым хлебом!

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