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Самая быстрая творожная паска с вишнями: понравится всем

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
405
Самая быстрая творожная паска с вишнями: понравится всем

Творожные паски – отличная альтернатива паскам из теста. И к тому же готовятся такие паски очень быстро. А для яркого вкуса можно добавить вишни, ягоды, какао, джемы, шоколад, сгущенное молоко.

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Домашняя творожная паска

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной паски, с вишнями и маком.

Творожная паска с вишнями

Ингредиенты:

  • 100 г вишен
  • 15 г крахмала
  • 30 г сахара
  • 20 мл воды
  • 2 желтка
  • 100 мл 33% сливок
  • 400 г кисломолочного творога
  • 100 г сахарной пудры
  • 50 г мягкого масла
  • 20 г мака

Способ приготовления:

1. Вишни с крахмалом, сахаром и водой доведите до кипения. Снимите с огня.

Вишни для блюда

2. Крем: разотрите желток с сахарной пудрой, добавьте масло и перемешайте, готовьте на плите, до горячего состояния, постоянно помешивая.

Приготовление паски

3. Смешайте творог с вишнями, добавьте крем, перебейте блендером. Отдельно смешайте творог с маком.

Форма для паски

4. Выложите массу в форму с пищевой пленкой, во внутрь массу с маком, поставьте в холодильник.

Готовая паска

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