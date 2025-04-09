Самая быстрая творожная паска с вишнями: понравится всем
Творожные паски – отличная альтернатива паскам из теста. И к тому же готовятся такие паски очень быстро. А для яркого вкуса можно добавить вишни, ягоды, какао, джемы, шоколад, сгущенное молоко.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной паски, с вишнями и маком.
Ингредиенты:
- 100 г вишен
- 15 г крахмала
- 30 г сахара
- 20 мл воды
- 2 желтка
- 100 мл 33% сливок
- 400 г кисломолочного творога
- 100 г сахарной пудры
- 50 г мягкого масла
- 20 г мака
Способ приготовления:
1. Вишни с крахмалом, сахаром и водой доведите до кипения. Снимите с огня.
2. Крем: разотрите желток с сахарной пудрой, добавьте масло и перемешайте, готовьте на плите, до горячего состояния, постоянно помешивая.
3. Смешайте творог с вишнями, добавьте крем, перебейте блендером. Отдельно смешайте творог с маком.
4. Выложите массу в форму с пищевой пленкой, во внутрь массу с маком, поставьте в холодильник.
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