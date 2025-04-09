Самая быстрая творожная паска с вишнями: понравится всем

Творожные паски – отличная альтернатива паскам из теста. И к тому же готовятся такие паски очень быстро. А для яркого вкуса можно добавить вишни, ягоды, какао, джемы, шоколад, сгущенное молоко.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной паски, с вишнями и маком.

Ингредиенты:

100 г вишен

15 г крахмала

30 г сахара

20 мл воды

2 желтка

100 мл 33% сливок

400 г кисломолочного творога

100 г сахарной пудры

50 г мягкого масла

20 г мака

Способ приготовления:

1. Вишни с крахмалом, сахаром и водой доведите до кипения. Снимите с огня.

2. Крем: разотрите желток с сахарной пудрой, добавьте масло и перемешайте, готовьте на плите, до горячего состояния, постоянно помешивая.

3. Смешайте творог с вишнями, добавьте крем, перебейте блендером. Отдельно смешайте творог с маком.

4. Выложите массу в форму с пищевой пленкой, во внутрь массу с маком, поставьте в холодильник.

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