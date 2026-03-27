'Сам бы я этого не смог': защитник Украины и парахоккеист Евгений Шваб поблагодарил Рината Ахметова за помощь

Защитник Украины и ветеран 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Шваб потерял ногу во время ожесточенных боев на Луганщине в 2022 году. Из-за высокой ампутации он нуждался в сложном протезировании. Благодаря сверхсовременному протезу стоимостью 3,6 млн грн, которым его обеспечил ФК "Шахтер" в сотрудничестве с ОО "Сердце Азовстали", защитник вернулся к активной жизни.

"Хочу искренне поблагодарить Рината Ахметова и его Фонд. Сам бы я этого не смог сделать. Есть очень важный проект для нашего государства – это "Сердце Азовстали". Они помогают мариупольцам. И, искренне говоря, хочется, чтобы таких проектов было гораздо больше", – говорит Евгений.

Сегодня Евгений Шваб – игрок и капитан львовской команды "Незламні" по парахоккею. Вместе с командой он уже дважды становился чемпионом украинских турниров и участвовал в международных соревнованиях. Но еще несколько лет назад эти достижения казались недостижимыми. После тяжелого ранения и потери ноги, чтобы снова двигаться свободно, защитник нуждался в сложнейшем протезировании. Первая попытка установки протеза была неудачной – защитник не мог удерживать на нем равновесие.

Современный протез стал для Евгения шансом восстановить мобильность. Он оснащен микропроцессорным коленом, гидравлическим тазобедренным суставом и стопой из углеродного волокна. После реабилитации и адаптации к протезу Евгений решился вернуться к любимому спорту. В команде по парахоккею он снова почувствовал движение, командный дух и веру в себя.

"Во время лечения было много мыслей, чем заниматься дальше. Очень приятно, что в Украине развивается адаптивный спорт. Один из таких видов – парахоккей, где ребята с ампутациями нижних конечностей демонстрируют действительно высокие результаты. Наша команда – как маленькая семья: мы поддерживаем друг друга. Хочется представлять наше государство на мировом уровне", – рассказывает Евгений.

Сейчас ветеран также работает инструктором по тактической медицине и практическим психологом. Он отмечает: важно, чтобы ветераны после ранения находили себя, работали, развивались и занимались спортом.