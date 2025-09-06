УкраїнськаУКР
Салат "Шуба" без сельди: рассказываем, чем заменить главный ингредиент

Ирина Мельниченко
Рецепт блюда

Салат "Шуба" – один из самых простых и вкусных домашних салатов. В классическом варианте салат готовят с сельдью, но ее можно заменить например, лососем.

"Шуба" без сельди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" без сельди, с лососем и овощами. 

Ингредиенты: 

  • филе слабосоленого лосося 150 г
  • картофель 2 шт
  • морковь 2 шт
  • свекла 2 шт
  • яйца 3-4 шт
  • лук зеленый 1 пучок
  • майонез, соль и перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Отвариваем овощи и яйца. Все натираем на крупной терке, выкладываем слой за слоем. 

Ингредиенты для салата

2. Каждый слой смазываем майонезом, соль и перец по вкусу.

Приготовление салата

3. Верхним слоем выкладываем нарезанную крупным кубиком рыбу. 

Готовый салат

