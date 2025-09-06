Видео дня
Салат "Шуба" без сельди: рассказываем, чем заменить главный ингредиент
Салат "Шуба" – один из самых простых и вкусных домашних салатов. В классическом варианте салат готовят с сельдью, но ее можно заменить например, лососем.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" без сельди, с лососем и овощами.
Ингредиенты:
- филе слабосоленого лосося 150 г
- картофель 2 шт
- морковь 2 шт
- свекла 2 шт
- яйца 3-4 шт
- лук зеленый 1 пучок
- майонез, соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Отвариваем овощи и яйца. Все натираем на крупной терке, выкладываем слой за слоем.
2. Каждый слой смазываем майонезом, соль и перец по вкусу.
3. Верхним слоем выкладываем нарезанную крупным кубиком рыбу.
