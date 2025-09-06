Салат "Шуба" без сельди: рассказываем, чем заменить главный ингредиент

Салат "Шуба" – один из самых простых и вкусных домашних салатов. В классическом варианте салат готовят с сельдью, но ее можно заменить например, лососем.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" без сельди, с лососем и овощами.

Ингредиенты:

филе слабосоленого лосося 150 г

картофель 2 шт

морковь 2 шт

свекла 2 шт

яйца 3-4 шт

лук зеленый 1 пучок

майонез, соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Отвариваем овощи и яйца. Все натираем на крупной терке, выкладываем слой за слоем.

2. Каждый слой смазываем майонезом, соль и перец по вкусу.

3. Верхним слоем выкладываем нарезанную крупным кубиком рыбу.

