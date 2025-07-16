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Салат с куриной печенью и карамелизированным яблоком: легкий рецепт ресторанного блюда
Домашние салаты лучше всего всегда готовить из сезонных овощей, зелени. А дополнить любой салат можно морепродуктами, печенью, любым сыром, соусами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного салата из куриной печени, с яблоком и сыром.
Ингредиенты:
- Куриная печень
- Пекинская капуста или руккола
- Помидор
- Яблоко+сахар+сливочное масло
- Сыр с плесенью
- Французская горчица+соевый соус+мед
Способ приготовления:
1. Поджариваем печень.
2. На сковородку добавляем сливочное масло, сахар и нарезанные яблоки.
3. На тарелку выкладываем порванную пекинскую капусту, нарезанный помидор, печень, яблоки, сыр с плесенью.
4. Смешиваем горчицу, соевый соус и мед. Поливаем салат.
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