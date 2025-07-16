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Салат с куриной печенью и карамелизированным яблоком: легкий рецепт ресторанного блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт салата

Домашние салаты лучше всего всегда готовить из сезонных овощей, зелени. А дополнить любой салат можно морепродуктами, печенью, любым сыром, соусами.

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Легкий салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного салата из куриной печени, с яблоком и сыром. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Куриная печень
  • Пекинская капуста или руккола
  • Помидор
  • Яблоко+сахар+сливочное масло
  • Сыр с плесенью
  • Французская горчица+соевый соус+мед

Способ приготовления:

1. Поджариваем печень. 

Печень для блюда

2. На сковородку добавляем сливочное масло, сахар и нарезанные яблоки.

Приготовление салата

3. На тарелку выкладываем порванную пекинскую капусту, нарезанный помидор, печень, яблоки, сыр с плесенью.

Заправка для салата

4. Смешиваем горчицу, соевый соус и мед. Поливаем салат.

Готовый салат

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