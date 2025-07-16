Салат с куриной печенью и карамелизированным яблоком: легкий рецепт ресторанного блюда

Домашние салаты лучше всего всегда готовить из сезонных овощей, зелени. А дополнить любой салат можно морепродуктами, печенью, любым сыром, соусами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного салата из куриной печени, с яблоком и сыром.

Ингредиенты:

Куриная печень

Пекинская капуста или руккола

Помидор

Яблоко+сахар+сливочное масло

Сыр с плесенью

Французская горчица+соевый соус+мед

Способ приготовления:

1. Поджариваем печень.

2. На сковородку добавляем сливочное масло, сахар и нарезанные яблоки.

3. На тарелку выкладываем порванную пекинскую капусту, нарезанный помидор, печень, яблоки, сыр с плесенью.

4. Смешиваем горчицу, соевый соус и мед. Поливаем салат.

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