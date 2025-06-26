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Салат из жареных баклажанов и мидий с вкусным соусом: рецепт ресторанного блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт блюда

Баклажаны – идеальные овощи для приготовления вкусных салатов, закусок, а также полезных намазок. Еще их можно очень вкусно запечь, тушить и мариновать.

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Что приготовить из баклажанов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из жареных баклажанов, с мидиями и помидорами.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Баклажаны
  • Помидоры черри
  • Мидии маринованные

Для заправки:

  • Масло оливковое
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. лимонного сока

Способ приготовления:

1. Баклажан очищаем, нарезаем, добавляем 1 ст. л. крахмала — перемешиваем. Обжариваем до золотистой корочки.

Жареные баклажаны

2. Помидоры черри разрезаем пополам. Смешиваем с обжаренным баклажаном и мидиями

Помидоры и жареные баклажаны

3. Соус: соевый соус + измельченный чеснок + масло. Поливаем, перемешиваем и можно есть!

Готовый салат

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