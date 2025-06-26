Салат из жареных баклажанов и мидий с вкусным соусом: рецепт ресторанного блюда за 10 минут

Баклажаны – идеальные овощи для приготовления вкусных салатов, закусок, а также полезных намазок. Еще их можно очень вкусно запечь, тушить и мариновать.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из жареных баклажанов, с мидиями и помидорами.

Ингредиенты:

Баклажаны

Помидоры черри

Мидии маринованные

Для заправки:

Масло оливковое

1 ст. л. соевого соуса

3 зубчика чеснока

1 ч. л. лимонного сока

Способ приготовления:

1. Баклажан очищаем, нарезаем, добавляем 1 ст. л. крахмала — перемешиваем. Обжариваем до золотистой корочки.

2. Помидоры черри разрезаем пополам. Смешиваем с обжаренным баклажаном и мидиями

3. Соус: соевый соус + измельченный чеснок + масло. Поливаем, перемешиваем и можно есть!

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