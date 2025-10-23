Видео дня
Салат из вареной свеклы на каждый день: самый простой рецепт вкусного блюда
Вареная и запеченная свекла – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, закусок. Стоит отметить, что свекла хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, маслом, сыром, вареными яйцами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из запеченной свеклы, с сухофруктами и вкусным соусом.
Ингредиенты:
- Свекла запеченная или вареная 2 шт.
- Микс салата 180 г
- Яблоко 1 шт
- Сыр фета 70 г
- Сушеная вишня 40 г
Для заправки:
- Масло
- Винный уксус 30 мл
- Мед 1 ч.л
- Горчица в зернах 2 ч.л
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Запечь свеклу и нарезать на кубики. Смешать все ингредиенты для заправки.
2. Выложить микс салата и добавить свеклу, нарезанное яблоко и фету. Полить все заправкой.
Добавить сушеную вишню или ваши любимые сухофрукты и можно подавать!
