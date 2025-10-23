Салат из вареной свеклы на каждый день: самый простой рецепт вкусного блюда

Вареная и запеченная свекла – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, закусок. Стоит отметить, что свекла хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, маслом, сыром, вареными яйцами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из запеченной свеклы, с сухофруктами и вкусным соусом.

Ингредиенты:

Свекла запеченная или вареная 2 шт.

Микс салата 180 г

Яблоко 1 шт

Сыр фета 70 г

Сушеная вишня 40 г

Для заправки:

Масло

Винный уксус 30 мл

Мед 1 ч.л

Горчица в зернах 2 ч.л

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Запечь свеклу и нарезать на кубики. Смешать все ингредиенты для заправки.

2. Выложить микс салата и добавить свеклу, нарезанное яблоко и фету. Полить все заправкой.

Добавить сушеную вишню или ваши любимые сухофрукты и можно подавать!

