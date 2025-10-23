УкраїнськаУКР
Салат из вареной свеклы на каждый день: самый простой рецепт вкусного блюда

Рецепт салата

Вареная и запеченная свекла – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, закусок. Стоит отметить, что свекла хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, маслом, сыром, вареными яйцами. 

Салат из вареной свеклы на каждый день: самый простой рецепт вкусного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из запеченной свеклы, с сухофруктами и вкусным соусом.

Ингредиенты:

  • Свекла запеченная или вареная 2 шт.
  • Микс салата 180 г
  • Яблоко 1 шт
  • Сыр фета 70 г
  • Сушеная вишня 40 г

Для заправки:

  • Масло
  • Винный уксус 30 мл
  • Мед 1 ч.л
  • Горчица в зернах 2 ч.л
  • Соль, перец

Способ приготовления: 

1. Запечь свеклу и нарезать на кубики. Смешать все ингредиенты для заправки.

Салат из вареной свеклы на каждый день: самый простой рецепт вкусного блюда

2. Выложить микс салата и добавить свеклу, нарезанное яблоко и фету. Полить все заправкой. 

Салат из вареной свеклы на каждый день: самый простой рецепт вкусного блюда

Добавить сушеную вишню или ваши любимые сухофрукты и можно подавать!

Салат из вареной свеклы на каждый день: самый простой рецепт вкусного блюда

