Салат из свеклы, который "включает" гены долголетия: рецепт самого полезного блюда от диетолога
Свекла – идеальный овощ для приготовления очень вкусных салатов и эффектных закусок, например, карпаччо. Стоит отметить, что свекла вкусная и полезная в любом виде, как сырая, так и вареная, запеченная.
Диетолог Оксана Скиталинская поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного салата из свеклы, с сельдереем и ягодным пюре.
Ингредиенты:
- Вареная свекла
- Стебли сельдерея
- Чеснок
- Руккола, петрушка
- Помидорчики черри
- Моцарелла
- Оливковое масло
- Ягодная паста
- Соль
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты нарежьте произвольно.Добавьте масло, ягодную пасту, соль, тертый или порезанный чеснок.
Посыпьте зеленью и подавайте.
