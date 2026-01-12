УкраїнськаУКР
Салат из свеклы, который "включает" гены долголетия: рецепт самого полезного блюда от диетолога

Ирина Мельниченко
Свекла – идеальный овощ для приготовления очень вкусных салатов и эффектных закусок, например, карпаччо. Стоит отметить, что свекла вкусная и полезная в любом виде, как сырая, так и вареная, запеченная.

Диетолог Оксана Скиталинская поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного салата из свеклы, с сельдереем и ягодным пюре.

Ингредиенты:

  • Вареная свекла 
  • Стебли сельдерея
  • Чеснок 
  • Руккола, петрушка
  • Помидорчики черри
  • Моцарелла
  • Оливковое масло
  • Ягодная паста
  • Соль

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты нарежьте произвольно.Добавьте масло, ягодную пасту, соль, тертый или порезанный чеснок.

Посыпьте зеленью и подавайте.

