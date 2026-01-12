Салат из свеклы, который 'включает' гены долголетия: рецепт самого полезного блюда от диетолога

Свекла – идеальный овощ для приготовления очень вкусных салатов и эффектных закусок, например, карпаччо. Стоит отметить, что свекла вкусная и полезная в любом виде, как сырая, так и вареная, запеченная.

Диетолог Оксана Скиталинская поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного салата из свеклы, с сельдереем и ягодным пюре.

Ингредиенты:

Вареная свекла

Стебли сельдерея

Чеснок

Руккола, петрушка

Помидорчики черри

Моцарелла

Оливковое масло

Ягодная паста

Соль

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты нарежьте произвольно.Добавьте масло, ягодную пасту, соль, тертый или порезанный чеснок.

Посыпьте зеленью и подавайте.

