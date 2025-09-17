УкраїнськаУКР
Салат из свеклы "Анастасия": рецепт изысканного и бюджетного блюда на каждый день

Рецепт салата

Легкие салаты из свеклы – лучшее блюдо как для перекуса, а также и для праздничного стола. Стоит отметить, что свекла отлично сочетается со всеми овощами, а также соусами, сельдью, зеленью.

Что приготовить из свеклы

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата "Анастасия" из свеклы, с черносливом и орехами. 

Вкусный свекольный салат

Ингредиенты: 

  •  200 г свеклы (отварной)
  •  20 г чернослива
  •  30 г грецкого ореха
  •  1-2 зуб. чеснока
  •  майонез+сметана

Способ приготовления: 

1. Свеклу отварите, натрите.

Что приготовить из полезной свеклы

2. Чернослив залейте кипятком, после порежьте. Орехи порубите.

Соус для салата

3. Смешайте все ингредиенты, заправьте салат майонезом с чесноком. 

Готовый салат

