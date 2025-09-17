Салат из свеклы "Анастасия": рецепт изысканного и бюджетного блюда на каждый день

Легкие салаты из свеклы – лучшее блюдо как для перекуса, а также и для праздничного стола. Стоит отметить, что свекла отлично сочетается со всеми овощами, а также соусами, сельдью, зеленью.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата "Анастасия" из свеклы, с черносливом и орехами.

Ингредиенты:

200 г свеклы (отварной)

20 г чернослива

30 г грецкого ореха

1-2 зуб. чеснока

майонез+сметана

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, натрите.

2. Чернослив залейте кипятком, после порежьте. Орехи порубите.

3. Смешайте все ингредиенты, заправьте салат майонезом с чесноком.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: