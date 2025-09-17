Видео дня
Салат из свеклы "Анастасия": рецепт изысканного и бюджетного блюда на каждый день
Легкие салаты из свеклы – лучшее блюдо как для перекуса, а также и для праздничного стола. Стоит отметить, что свекла отлично сочетается со всеми овощами, а также соусами, сельдью, зеленью.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата "Анастасия" из свеклы, с черносливом и орехами.
Ингредиенты:
- 200 г свеклы (отварной)
- 20 г чернослива
- 30 г грецкого ореха
- 1-2 зуб. чеснока
- майонез+сметана
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите, натрите.
2. Чернослив залейте кипятком, после порежьте. Орехи порубите.
3. Смешайте все ингредиенты, заправьте салат майонезом с чесноком.
