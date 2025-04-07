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Салат из пекинской капусты для пасхального стола: простой рецепт вкусного и бюджетного блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,5 т.
Рецепт блюда

Пекинская капуста – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, а также голубцов. Стоит отметить, что пекинская капуста идеально сочетается со всеми овощами, а также филе, соленой рыбой и морепродуктами.

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Салат из пекинской капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, с филе и ананасом.

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Пекинская капуста (у меня большого размера) - пол кочана
  • Куриное бедро – 2 шт (отварить)
  • Ананас консервированный –  пол баночки (емкостью 450г)
  • Сыр сливочный – 50 г(по желанию)
  • Копченый сыр "косичка" – 80-100 г
  • Майонез – 3-4 ст.л

Способ приготовления: 

1. Нарежьте мелко капусту.

Ингредиенты для салата

2. Кубиком вареное филе и ананасы.

Приготовление блюда

3. Сыр нарежьте. Заправьте майонезом, перемешайте.

Готовый салат

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