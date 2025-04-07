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Салат из пекинской капусты для пасхального стола: простой рецепт вкусного и бюджетного блюда
Пекинская капуста – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, а также голубцов. Стоит отметить, что пекинская капуста идеально сочетается со всеми овощами, а также филе, соленой рыбой и морепродуктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, с филе и ананасом.
Ингредиенты:
- Пекинская капуста (у меня большого размера) - пол кочана
- Куриное бедро – 2 шт (отварить)
- Ананас консервированный – пол баночки (емкостью 450г)
- Сыр сливочный – 50 г(по желанию)
- Копченый сыр "косичка" – 80-100 г
- Майонез – 3-4 ст.л
Способ приготовления:
1. Нарежьте мелко капусту.
2. Кубиком вареное филе и ананасы.
3. Сыр нарежьте. Заправьте майонезом, перемешайте.
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