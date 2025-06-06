Сакральный день: что нельзя делать 6 июня. Астропрогноз

В пятницу, 6 июня продолжается 10 лунный день, который после обеда перейдет в 11-й. Луна находится в созвездии Весов, Солнце – в Близнецах.

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Как сложится такая пятница, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она назвала день, дата которого записывается цифрами 06.06, а цифрой дня является девятка, сакральным.

"Это магический день. И в этот день я не советую вам ссориться, генерировать негативные энергии", – сказала Исита Гая. И добавила, что в такую дату открываются порталы между мирами. "Поэтому вы можете делать магические ритуалы, вы можете собираться в круг, вы можете делать практики, медитации будут очень сильными в этот день. Вы можете зажигать свечи, а вы можете делать динамические медитации, сидячие медитации. Вы можете гадать на картах Таро", – пояснила она.

Нынешнюю пятницу астролог охарактеризовала, как важный день для большой трансформации. "И это день, когда вы можете услышать свое высшее "я", когда вы можете выйти на канал с другими галактиками, с другими цивилизациями. Это день, когда вы можете вспомнить другие цивилизации. Это день портал. Это уникальный день", – рассказала она.

Вообще Исита Гая назвала весь период с 6 по 9 июня периодом-порталом. "И он открывается как раз 6.06, когда мы будем чувствовать другие планеты, другие миры рядом с нами", – сказала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 6 июня для всех знаков – у кого сегодня будет хороший день для улучшения отношений.

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