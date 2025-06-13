С северо-запада Европы распространится холодный воздух: синоптики предупредили о похолодании в Украине

В пятницу, 13 июня, в Украину с северо-запада Европы распространится холодный воздух. Поэтому температура воздуха значительно понизится.

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Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Вместе с похолоданием в большинство областей придут дожди, грозы и ветер.

"Атмосферные фронты обусловят кратковременные дожди в большинстве областей, кроме карпатского региона и юга. К тому же почти по всей стране, кроме крайнего запада, днем ожидается усиление ветра до штормовых значений", – говорится в сообщении.

Также в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в северных областях, днем в Украине, кроме Закарпатья, Карпат и южной части, кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме крайнего запада, порывы 15-20 м/с. Температура на юге страны ночью 11-16°С, днем 21-26°С. На остальной территории ночью 8-13°С, днем 15-20°С. В Карпатах ночью 1-6°С тепла, днем 10-15°С.

В Киеве и области будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура по области ночью 8-13°С, днем 15-20°С. В Киеве ночью 10-12°С, днем 17-19°С.

Кроме того, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине. Днем 13 июня в Украине, кроме крайнего запада, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Стоит добавить, что похолодание в большинстве областей Украины продержится до выходных. В субботу и воскресенье, 14-15 июня, температура будет постепенно подниматься, и в первый день новой недели, 16 июня, воздух днем максимально прогреется до +25 градусов.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги мая 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха мая в городе составила 13,6°С, что ниже климатической нормы на 2,2°С.

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