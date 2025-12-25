Поздравления с Рождеством Христовым: открытки, картинки и пожелания в стихах и прозе, видео

Рождество Христово — это время большого света, когда сердца наполняются надеждой, а дома — уютом и теплом семейного круга. В этот величественный праздник каждое слово поздравления несет в себе особую силу, способную поддержать, подбодрить и напомнить, что чудеса существуют даже в самые сложные времена.

OBOZ.UA собрал для вас самые теплые пожелания в стихах, которые легко запоминаются, и трогательные видео-открытки, которые станут идеальным дополнением к праздничному настроению. Независимо от того, ищете ли вы короткое СМС для друзей, или величественное поэтическое слово для родных, наша подборка поможет вам передать частичку своей любви каждому.

Пусть эти искренние поздравления станут предвестниками мира и согласия в вашей жизни. Откройте свои сердца для радости, ведь первая звезда уже готова возвестить мир о рождении Спасителя!

Короткие пожелания с Рождеством Христовым:

Свет Рождества сильнее любой тьмы. Пусть эта святая ночь принесет мир в наши дома и покой в наши души. С праздником, друзья!

***

С Рождеством Христовым! Желаю, чтобы в каждом доме царило согласие, а сердца согревала вера в лучшее будущее. Пусть первая звезда станет предвестницей великой победы добра!

***

С Рождеством! Пусть маленький Иисус принесет в ваши ладони счастье, а в жизнь — много поводов для искренних улыбок. Берегите себя!

***

Поздравляю с Рождеством! Желаю крепкого здоровья, теплой кутьи и только хороших новостей. Пусть Господь хранит вашу семью!

***

В этот магический вечер желаю вам почувствовать настоящее рождественское чудо. Пусть ангел всегда будет рядом, а любовь родных согревает лучше любого костра. С праздником!

***

Со светлым Рождеством! Пусть в вашем доме всегда будет полно гостей, а на душе — легко и светло. Мира нам всем!

СМС поздравления с Рождеством Христовым

Пусть Рождество наполнит ваш дом светом, теплом и спокойствием.

Желаю мира в сердце, радости в душе и Божьей милости ежедневно.

Пусть рождественская звезда ведет к счастью и надежде.

Пусть в семье царят любовь, согласие и взаимопонимание.

Желаю здоровья, веры и хороших новостей в каждый день!

Пусть Рождество принесет покой, вдохновение и светлые мысли.

Пусть Божья благодать оберегает вас и ваших близких.

Желаю тепла в сердце и света на жизненном пути!

Пусть рождественская ночь подарит надежду на лучшее будущее.

С Рождеством Христовым — мира, любви и благословения в каждом деле.

Видео поздравления с Рождеством

Поздравить с Рождеством стихами

Із запахом узвару та куті,

Святвечір тихо входить до оселі.

Промінчики Різдвяної зорі,

Горять іскристі, золоті, веселі.

Народження Спасителя людей

Зоря яскрава з радістю віщує.

Прийшло величне свято до дверей,

Відкрийте, люди – кожен хай святкує!

Дванадцять страв, на покуті хлібець,

Зібралась за столом вже вся родина,

А біди всі хай зійдуть нанівець,

Щоб в мирі квітла наша Україна.

Зі святою вечерею

Щиро вас вітаю,

Благодаті Божої

Та добра бажаю.

Мрії хай збуваються,

Буде щастя в домі,

Хай здорові будуть

Рідні та знайомі.

***

Із святою вечерею вітаю,

Всіх земних благ бажаю.

Хай Господь від лиха береже,

Щастя і мир у дім принесе.

Хай вся ваша родина

Збереться за святковим столом,

Нехай Ангел-охоронець

Вкриє всіх своїм крилом.

***

Зі святою вечерею вітаю,

Хай Різдвяна зірка вас благославляє,

Нехай в родину щастя ллється,

Й усе задумане вдається.

Різдво до вас хай завітає,

Добром і миром осяває.

***

Святвечір дарує родинне тепло,

Бажаю щоб завжди у вас це було:

Оселя, в якій владарює любов,

Здоров’я, що значно дорожче обнов,

Близькі щирі друзі, успішна робота,

Добробут і злагода, ласка й турбота.

***

Під обрусом – сіно,

На обрусі – свічка,

На всю хату пахне

Свіжа паляничка.

На втіху дорослим,

На радість малечі

Йде до нас у гості

Святий добрий вечір!

***

Покличе усіх до святої вечері –

Колядка весела вже стукає у двері,

Звіщає повсюди добру новину,

У кожну оселю, в кожну родину,

Христос народився – радіємо щиро,

Благослови Господи Україну миром,

Дай країні розцвісти, щасливо зажити,

Дай нам Господи тебе повіки славити!

***

Сядемо до столу всі на Святий вечір.

Сяйво загориться в кожному вікні.

Вдома – в Україні, і в краю далекім,

Там, де б’ється серце нашої рідні.

Та заколядуємо, славлячи Христа!

Смачної куті вам! Веселого Різдва!

***

Поздравления с Рождеством картинки

