С Новым годом: теплые поздравления и благодарность защитникам и защитницам

Украинцы в третий раз отмечают Новый год в условиях полномасштабной войны. Конечно, никаких слов не хватит, чтобы выразить благодарность защитникам и защитницам за их общий подвиг. Не во всех домах в этом году будут сиять огни новогодней елки. Но мы все выбороли возможность встречать 2025-й на своей земле. Защитники и защитницы среди окопов и траншей борются за право на свободу, так что военным особенно важно услышать от родных теплые слова.

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OBOZ.UA собрал искренние поздравления тем, кто сейчас на фронте. Важно каждый день, а не только по праздникам, благодарить их за борьбу и героизм.

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С Новым годом! Желаю сил и Божьего благословения. Пусть ангелы-хранители оберегают тебя на нелегком пути. Никто лучше вас, военных, не знает, что надежда – основа жизни, всю военную мудрость можно сформулировать в трех словах: "бороться, верить и любить". Мы обязательно выгоним врага из родной земли и построим свободную преуспевающую Украину. Пусть Новый год станет победным!

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С Новым годом, защитник! Ты – наша опора, надежда и вера. Ты тот, благодаря кому мы можем собраться за столом в родной Украине. Нам очень тебя не хватает! Но мы знаем, ты выстоишь, ты живешь ради нас, ради нашего будущего. В новом году мы обязательно встретимся. Мы не будем выпускать тебя из объятий. Осталось немного подождать до Победы!

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Нехай під чистим українським небом

Ніколи не змовкає щирий сміх,

Ми віримо й чекаємо на тебе,

Хоча на долю нарікати гріх.

Ти завжди поряд, де б не був далеко,

Ти завжди поряд, де б я не була.

Нехай про мир нас сповістять лелеки,

Щоб у Новий рік країна наша розцвіла.

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Скоро наступит Новый, 2025 год. Я верю, защитник, что в этом году Украине ждет победа, а нас с тобой – встреча. Ты всегда в моем сердце и мыслях, я каждый день молюсь о тебе и знаю, что своим мужеством ты нас спасаешь и защищаешь. Я желаю тебе в Новом году крепкого здоровья, верных друзей, сил и выдержки. Всегда жду и молюсь о тебе!

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Ви – гордість, честь, опора і для Вас

Хай жодної поразки не існує!

І успіх хай не покидає нас,

А в Україні світло запанує!

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Доблесть, честь, відвага, сміливість –

Це про тебе, наш захиснику!

Хай в Новому році Божа милість

Принесе нам звістку радісну й дзвінку!

Хай Господь тебе оберігає

Й ворогу накаже відійти.

Дуже нам тебе не вистачає,

Ми тебе чекаємо завжди!

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Уважаемые защитники! От всего сердца поздравляем вас с Новым годом! Спасибо за ваше мужество, отвагу и безграничную любовь к Украине. Ваша самоотверженность – это пример для всех нас. Желаем выдержки, силы, мужества и мирного неба.

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С Новым годом, наш ангел-хранитель! Пусть Новый год принесет мирное небо, счастливые встречи, а также скорейшее возвращение домой с победой!

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В канун Нового года хотим выразить вам нашу безграничную благодарность за вашу службу. Ваша борьба за независимость Украины – это подвиг, который мы никогда не забудем. Желаем вам крепкого здоровья, несокрушимого духа и скорой победы!

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Новый год – это время новых надежд и мечтаний. Пусть нынешний год принесет победу, мир и счастье. Спасибо за ежедневные подвиги и героизм. Пусть счастливая звезда сопровождает тебя в нелегкой миссии.

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Поздравляю с Новым годом! Спасибо за смелость, выдержку и силу. Пусть тебя оберегают высшие силы. Желаю здоровья, успехов и благословений. Верю, что следующий Новый год мы встретим в свободной от оккупантов Украине. Я желаю, чтобы Новый год принес тебе удачу, верных собратьев, уверенности и тепла. Знай, у тебя есть надежный тыл, мы тебя любим и ждем! С Новым годом!

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Наснаги, щастя, сили та любові

Вам до життя та до своєї долі,

Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,

Щоб ви здобули мир і перемогу.

Ви захищати у боях навчились,

Все те, заради чого народились,

Надію в поміч, щастя в порятунок!

Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!

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Желаю, чтобы Новый год принес мир украинской земле, победы и тихого неба! Любви, родительского дома и всех близких рядом. Пусть 2025-й подарит только счастливые моменты и Господь оберегает каждый день!

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Праздничная предновогодняя звезда освещает ваши с собратьями фронтовые будни. В этом году ты далеко. Но мы верим в тебя, мы желаем тебе воодушевления, решительности, мужества и уверенности. Пусть враги отступают, пусть не тронут тебя вражеские снаряды. Мы любим тебя. Мы скучаем по тебе. Пусть 2025 год будет годом счастливых встреч! С праздником, защитник!

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