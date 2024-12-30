С Новым годом: оригинальные поздравления с наступающим

Все заботы, тревоги и проблемы 2024 года уходят в прошлое. Впереди Новый 2025 год и единственное желание для всех украинцев остается неизменным – мир и победа. И хотя не все смогут собраться за традиционным новогодним столом, важно вспомнить всех тех, кто сейчас далеко, подарить им немного хорошего настроения и тепла.

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OBOZ.UA публикует лучшие поздравления в стихах и прозе. Пусть грядущий Новый год принесет мирное небо, спокойствие, радость и достаток.

***

З Новим роком вас вітаю,

Щастя й радості бажаю.

Хай у серці буде світло,

А в житті – усе привітно.

Рік новий хай принесе

Те, що мрія вкаже все:

Дім любов'ю огортає,

Успіх двері відкриває.

Затишку, тепла в родині,

Миру рідній Україні.

Хай здійсняться всі бажання,

І чудовим буде ранок!

***

Вітаю з Новим роком щиро!

Чого бажаю? Звісно, миру.

А ще здоров`я, це важливо,

І грошового вам напливу,

І романтичного кохання,

І щоб здійснилися жадання,

Рік кращим був, аніж минулий,

Натхнення щоб душа відчула!

***

Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы все зло осталось в прошлом. Желаю, чтобы впереди ждали только отличные и радостные события. Также желаю мира, согласия, здоровья, процветания, любви, везения, жизненного комфорта и сказочного настроения. И пусть Новый год будет богат счастливыми встречами и крепкими объятиями дорогих людей.

***

Новий рік – чудове свято!

Зичу Вам добра багато,

Миру в домі й на землі,

І смачного на столі.

Хай приходять друзі в гості,

Щастя буде на порозі,

Здійснення бажань і мрій

Подарує рік Новий!

***

Наступает волшебная новогодняя ночь! Ночь, когда сбываются заветные мечты, а все плохое остается в прошлом году. Желаю счастья и благополучия, гармонии и любви, здоровья и удачи. Пусть 2025 год принесет с собой только желанные сюрпризы и отличные подарки судьбы. С Новым годом!

***

Поздравляю с наступающим 2025 годом! Пусть он подарит нам всем победу и покой. Я желаю, чтобы тебя сопровождал успех, уют и гармония! Желаю положительных эмоций, радостных ситуаций, приятных сюрпризов и денежных поступлений!

***

З Новим роком, українці!

Хай в квартирі і хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде!

Хай насіється із неба

Те, чого усім вам треба.

Хай зійде вам Божа ласка,

І в життя приходить казка!

***

З Новим роком вітаю я щиро

Та бажаю всім щастя і миру,

Сил, здоров`я та порозуміння,

Більше успіхів, більше везіння!

Хай вам свято дарує наснагу,

А добро має хай перевагу

В світі нашому, зло ж хай зникає,

Новий рік всі бажання здійсняє!

***

С наступающим Новым годом! Пусть принесет с собой только радость, здоровье, счастье и хорошие новости. И пусть непременно все мечты сбудутся! Счастья вам!

***

Поздравляю с Новым годом! Желаю в будущем году новых успехов и достижений, новых идей и желаний, новых возможностей и стремлений, новых горизонтов счастья и просторов вдохновения!

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Новый год – время чуда, исполнение мечтаний и возможности побывать в настоящей сказке. Желаю в этот яркий и веселый праздник обнять и поздравить всех близких, найти под елкой отличные подарки и исполнить заветную мечту!

***

Поздравляю с наступающим Новым годом! Пусть этот год будет победным во всех смыслах: для Украины – над врагом, для всех людей – над страданиями, которые принесли оккупанты на нашу землю. Желаю, чтобы новый год даровал только положительные эмоции. Чтобы все эти добрые мысли и желания воплотились в жизнь.

***

Мое новогоднее пожелание простое: крепкого здоровья, безграничного счастья, достатка и уюта в доме и Божьего благословения. Пусть новый год принесет украинцам мир и процветание. Все невзгоды и страдания пусть уйдут в прошлое, а впереди будет только чистая дорога к светлому будущему.

***

С наступающим Новым годом! Пусть новые идеи, проекты и перспективы принесут много радости и вдохновения. Пусть семейное тепло создаст уютную и приятную атмосферу, пусть встречаются настоящие чудеса и неожиданные сюрпризы. Теплоты желаю и красоты, грандиозных планов на будущее, мира и добра.

***

Новий рік вже нас вітає,

Щастя нам він обіцяє.

Хай же буде гарним рік,

Рідних щоб усіх зберіг!

Хай здійсняються дива,

Та життя буде прекрасним.

В кожний дім прийде любов,

Розуміння, спокій, щастя!

***

Новий рік хай буде гожим!

На старий зовсім не схожим, –

В мирі, злагоді, добрі

Жити нам о цій порі.

В Новім році радість буде,

Будуть усміхатись люди,

Повниться достатком хата

Й усього добра багато!

***

Поздравляю с наступающим Новым годом! Хочу пожелать, чтобы самые смелые мечты обязательно сбывались, а год выдался счастливым, легким, радостным и беззаботным. Пусть в прошлом останутся все слезы и невзгоды, болезни и беды, а в новом будут только радости, здоровья, любви и приятных мгновений.

***

***

Хай здійсняються бажані мрії,

Рік новий стане роком надії.

Хай здоров’я міцного прибуде,

Щастя, радості, посмішок всюди!

І достаток хай буде в оселі,

Щоб були всі гуляння веселі!

Творчих успіхів, сил і наснаги.

Від близьких – розуміння й поваги.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об украинских рождественских традициях, которые дошли до нас с давних веков.

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