С Новым годом: оригинальные поздравления с наступающим
Все заботы, тревоги и проблемы 2024 года уходят в прошлое. Впереди Новый 2025 год и единственное желание для всех украинцев остается неизменным – мир и победа. И хотя не все смогут собраться за традиционным новогодним столом, важно вспомнить всех тех, кто сейчас далеко, подарить им немного хорошего настроения и тепла.
OBOZ.UA публикует лучшие поздравления в стихах и прозе. Пусть грядущий Новый год принесет мирное небо, спокойствие, радость и достаток.
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З Новим роком вас вітаю,
Щастя й радості бажаю.
Хай у серці буде світло,
А в житті – усе привітно.
Рік новий хай принесе
Те, що мрія вкаже все:
Дім любов'ю огортає,
Успіх двері відкриває.
Затишку, тепла в родині,
Миру рідній Україні.
Хай здійсняться всі бажання,
І чудовим буде ранок!
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Вітаю з Новим роком щиро!
Чого бажаю? Звісно, миру.
А ще здоров`я, це важливо,
І грошового вам напливу,
І романтичного кохання,
І щоб здійснилися жадання,
Рік кращим був, аніж минулий,
Натхнення щоб душа відчула!
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Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы все зло осталось в прошлом. Желаю, чтобы впереди ждали только отличные и радостные события. Также желаю мира, согласия, здоровья, процветания, любви, везения, жизненного комфорта и сказочного настроения. И пусть Новый год будет богат счастливыми встречами и крепкими объятиями дорогих людей.
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Новий рік – чудове свято!
Зичу Вам добра багато,
Миру в домі й на землі,
І смачного на столі.
Хай приходять друзі в гості,
Щастя буде на порозі,
Здійснення бажань і мрій
Подарує рік Новий!
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Наступает волшебная новогодняя ночь! Ночь, когда сбываются заветные мечты, а все плохое остается в прошлом году. Желаю счастья и благополучия, гармонии и любви, здоровья и удачи. Пусть 2025 год принесет с собой только желанные сюрпризы и отличные подарки судьбы. С Новым годом!
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Поздравляю с наступающим 2025 годом! Пусть он подарит нам всем победу и покой. Я желаю, чтобы тебя сопровождал успех, уют и гармония! Желаю положительных эмоций, радостных ситуаций, приятных сюрпризов и денежных поступлений!
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З Новим роком, українці!
Хай в квартирі і хатинці
Заіскриться вогник чуда,
Хай добро до вас прибуде!
Хай насіється із неба
Те, чого усім вам треба.
Хай зійде вам Божа ласка,
І в життя приходить казка!
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З Новим роком вітаю я щиро
Та бажаю всім щастя і миру,
Сил, здоров`я та порозуміння,
Більше успіхів, більше везіння!
Хай вам свято дарує наснагу,
А добро має хай перевагу
В світі нашому, зло ж хай зникає,
Новий рік всі бажання здійсняє!
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С наступающим Новым годом! Пусть принесет с собой только радость, здоровье, счастье и хорошие новости. И пусть непременно все мечты сбудутся! Счастья вам!
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Поздравляю с Новым годом! Желаю в будущем году новых успехов и достижений, новых идей и желаний, новых возможностей и стремлений, новых горизонтов счастья и просторов вдохновения!
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Новый год – время чуда, исполнение мечтаний и возможности побывать в настоящей сказке. Желаю в этот яркий и веселый праздник обнять и поздравить всех близких, найти под елкой отличные подарки и исполнить заветную мечту!
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Поздравляю с наступающим Новым годом! Пусть этот год будет победным во всех смыслах: для Украины – над врагом, для всех людей – над страданиями, которые принесли оккупанты на нашу землю. Желаю, чтобы новый год даровал только положительные эмоции. Чтобы все эти добрые мысли и желания воплотились в жизнь.
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Мое новогоднее пожелание простое: крепкого здоровья, безграничного счастья, достатка и уюта в доме и Божьего благословения. Пусть новый год принесет украинцам мир и процветание. Все невзгоды и страдания пусть уйдут в прошлое, а впереди будет только чистая дорога к светлому будущему.
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С наступающим Новым годом! Пусть новые идеи, проекты и перспективы принесут много радости и вдохновения. Пусть семейное тепло создаст уютную и приятную атмосферу, пусть встречаются настоящие чудеса и неожиданные сюрпризы. Теплоты желаю и красоты, грандиозных планов на будущее, мира и добра.
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Новий рік вже нас вітає,
Щастя нам він обіцяє.
Хай же буде гарним рік,
Рідних щоб усіх зберіг!
Хай здійсняються дива,
Та життя буде прекрасним.
В кожний дім прийде любов,
Розуміння, спокій, щастя!
***
Новий рік хай буде гожим!
На старий зовсім не схожим, –
В мирі, злагоді, добрі
Жити нам о цій порі.
В Новім році радість буде,
Будуть усміхатись люди,
Повниться достатком хата
Й усього добра багато!
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Поздравляю с наступающим Новым годом! Хочу пожелать, чтобы самые смелые мечты обязательно сбывались, а год выдался счастливым, легким, радостным и беззаботным. Пусть в прошлом останутся все слезы и невзгоды, болезни и беды, а в новом будут только радости, здоровья, любви и приятных мгновений.
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***
Хай здійсняються бажані мрії,
Рік новий стане роком надії.
Хай здоров’я міцного прибуде,
Щастя, радості, посмішок всюди!
І достаток хай буде в оселі,
Щоб були всі гуляння веселі!
Творчих успіхів, сил і наснаги.
Від близьких – розуміння й поваги.
Ранее OBOZ.UA рассказывал об украинских рождественских традициях, которые дошли до нас с давних веков.
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