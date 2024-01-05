C наступающим Рождеством 2024: открытки, картинки, поздравления в стихах и прозе

Празднование Рождества традиционно начинается с вечера накануне, так что время пришло для первых, самых искренних поздравлений. Вспомните всех, кому вы хотите сегодня послать свои теплые слова и щедрые пожелания и отправьте им стихотворение или открытку, которые лучше всего выскажут то, что у вас на душе.

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А OBOZ.UA поможет вам в этом. Мы собрали прозовые и стихотворные тексты или картинки, которые можно отправить всем, кого вы любите в этот Сочельник. Главное – выбирать сердцем.

Поздравляю с грядущим Рождеством! Да благословит Бог Украину и принесет нам долгожданный мир, а в каждую украинскую семью принесет счастье! Желаю достатка и покоя в каждой семье. Христос рождается!

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С наступающим Рождеством Христовым! Пусть в этот Сочельник лучшим местом в мире будет ваш дом, в котором царят любовь и беззаботность, приятные сюрпризы и процветание. С наилучшими пожеланиями: мира, любви и здоровя.

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С наступающим Рождеством! Желаем вам уютной атмосферы и сказочного теплого вечера! Пусть праздник подарит много приятных эмоций и долгожданных встреч! Покоя вам, тепла, света и мира в душе! Пусть с вами случаются чудеса и счастливые события!

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От всего сердца поздравляю с Рождеством Христовым! Пусть оно принесет больше позитива, радости, доброты и тепла. Пусть сердце всегда греет любовь и вера, а печали останутся позади!

Поздравляю с грядущим Рождеством! Пусть в этот Святой вечер в доме будет смех, уют, радость и благодать Божия. Пусть ангелы спустятся с небес и подарят вам мир, покой и веру в лучшее. Желаю, чтобы Господь слышал ваши искренние молитвы и даровал то, о чем просите.

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С наступающим Рождеством! Желаем вам уютной атмосферы и сказочного теплого вечера! Пусть праздник подарит много приятных эмоций и долгожданных встреч! Покоя вам, тепла, света и мира в душе! Пусть с вами случаются чудеса и счастливые события!

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Поздравляю с грядущим Рождеством Христовым! Пусть достаток царит в вашем доме, пусть исполняются мечты и случаются чудеса. Будьте добры друг к другу и счастливы! Пусть наступит мир в Украине!

Мороз малює сріблом на вікні казкові квіти.

Крокує Новий рік і наближається Різдво!

Нехай в оселі цій, теплом сердець зігрітій,

Панують щастя, радість і добро!

***

На столі свята вечеря,

Вся родина за столом.

Відчиняє ангел двері

Позолоченим крилом.

Пахне сіном і кутею.

Зірка сяє, сніг рипить.

І колядка над землею

З білим ангелом летить.

***

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

Зігріє вам серце Різдвяним теплом,

Здоров’я й кохання наповнять ваш дім,

І щастя надовго оселиться в нім!

Все небо вкрите зірочками і одна з них - твоя.

З Різдвом Христовим я вітаю, бажаю миру і добра!

Здоров’я всій вашій родині, нехай Господь вас береже.

І білий янгол цілу скриню любові й щастя принесе!!!

***

Хай у Вашій хаті злагода панує,

Хай любов Дитяти за вами мандрує,

Зичу господарям щастя й врожаю,

Усім добрим людям - здоров’я бажаю.

***

Хай за вікном хуртеча злиться,

А нам співати і радіти.

Горить ялинка у світлиці –

З Різдвом Христовим, любі діти!

Дніпро обняв дзвінкі Карпати,

А в хаті вже кутя і сіно.

Дозвольте заколядувати:

- З Різдвом Христовим, Україно!

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда на рождественские праздники в Украине колядуют и щедруют – по новому и старому календарю.

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