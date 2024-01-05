C наступающим Рождеством 2024: открытки, картинки, поздравления в стихах и прозе
Празднование Рождества традиционно начинается с вечера накануне, так что время пришло для первых, самых искренних поздравлений. Вспомните всех, кому вы хотите сегодня послать свои теплые слова и щедрые пожелания и отправьте им стихотворение или открытку, которые лучше всего выскажут то, что у вас на душе.
А OBOZ.UA поможет вам в этом. Мы собрали прозовые и стихотворные тексты или картинки, которые можно отправить всем, кого вы любите в этот Сочельник. Главное – выбирать сердцем.
Поздравляю с грядущим Рождеством! Да благословит Бог Украину и принесет нам долгожданный мир, а в каждую украинскую семью принесет счастье! Желаю достатка и покоя в каждой семье. Христос рождается!
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С наступающим Рождеством Христовым! Пусть в этот Сочельник лучшим местом в мире будет ваш дом, в котором царят любовь и беззаботность, приятные сюрпризы и процветание. С наилучшими пожеланиями: мира, любви и здоровя.
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С наступающим Рождеством! Желаем вам уютной атмосферы и сказочного теплого вечера! Пусть праздник подарит много приятных эмоций и долгожданных встреч! Покоя вам, тепла, света и мира в душе! Пусть с вами случаются чудеса и счастливые события!
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От всего сердца поздравляю с Рождеством Христовым! Пусть оно принесет больше позитива, радости, доброты и тепла. Пусть сердце всегда греет любовь и вера, а печали останутся позади!
Поздравляю с грядущим Рождеством! Пусть в этот Святой вечер в доме будет смех, уют, радость и благодать Божия. Пусть ангелы спустятся с небес и подарят вам мир, покой и веру в лучшее. Желаю, чтобы Господь слышал ваши искренние молитвы и даровал то, о чем просите.
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С наступающим Рождеством! Желаем вам уютной атмосферы и сказочного теплого вечера! Пусть праздник подарит много приятных эмоций и долгожданных встреч! Покоя вам, тепла, света и мира в душе! Пусть с вами случаются чудеса и счастливые события!
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Поздравляю с грядущим Рождеством Христовым! Пусть достаток царит в вашем доме, пусть исполняются мечты и случаются чудеса. Будьте добры друг к другу и счастливы! Пусть наступит мир в Украине!
Мороз малює сріблом на вікні казкові квіти.
Крокує Новий рік і наближається Різдво!
Нехай в оселі цій, теплом сердець зігрітій,
Панують щастя, радість і добро!
***
На столі свята вечеря,
Вся родина за столом.
Відчиняє ангел двері
Позолоченим крилом.
Пахне сіном і кутею.
Зірка сяє, сніг рипить.
І колядка над землею
З білим ангелом летить.
***
Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,
Зігріє вам серце Різдвяним теплом,
Здоров’я й кохання наповнять ваш дім,
І щастя надовго оселиться в нім!
Все небо вкрите зірочками і одна з них - твоя.
З Різдвом Христовим я вітаю, бажаю миру і добра!
Здоров’я всій вашій родині, нехай Господь вас береже.
І білий янгол цілу скриню любові й щастя принесе!!!
***
Хай у Вашій хаті злагода панує,
Хай любов Дитяти за вами мандрує,
Зичу господарям щастя й врожаю,
Усім добрим людям - здоров’я бажаю.
***
Хай за вікном хуртеча злиться,
А нам співати і радіти.
Горить ялинка у світлиці –
З Різдвом Христовим, любі діти!
Дніпро обняв дзвінкі Карпати,
А в хаті вже кутя і сіно.
Дозвольте заколядувати:
- З Різдвом Христовим, Україно!
Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда на рождественские праздники в Украине колядуют и щедруют – по новому и старому календарю.
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